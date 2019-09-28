"Провальная миссия": в России уже нашли причину отставки Волкера

Спецпредставитель Госдепартамента США всегда верил в свою страну, а не в Украину, полагают в Совете Федерации РФ.
Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, поскольку его миссия оказалась провальной - принесла нулевой результат.
Волкер является истинным американцем, и это сделало его миссию относительно Украины невозможной, написал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его мнению, дипломат не добился какого-либо результата, поскольку всегда верил в Штаты, а не в украинское государство.
"Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной. Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке…", - утверждает Косачев.
Ранее западные СМИ писали, что Курт Волкер решил покинуть должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. Также журналисты выяснили, что в Штатах дипломата планируют допросить.