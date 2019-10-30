Путин обсудит с Орбаном транзит газа в обход Украины – Rzeczpospolita

Президент РФ планирует посетить Будапешт в среду, 30 октября.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 30 октября, посетит Будапешт. Отмечается, что российский лидер прибудет по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По данным издания Rzeczpospolita, основными темами переговоров должны стать строительство газопровода Турецкий поток, а также вопросы, связанные с ядерной энергетикой.
Так, Путин рассчитывает получить разрешение на строительство Турецкого потока. Отмечается, что согласие всех сторон необходимо для предотвращения проблем ос строительством в дальнейшем
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявлял, что Турецкий поток необходимо как можно скорее построить, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа в Европу.
Нынешнее соглашения о транзите газа через Украину истекает 31 декабря, поэтому российская сторона планировала запустить первый участок газопровода до конца текущего года
Кроме того, Путин и Орбан планируют обговорить будущие поставки газа из России в Венгрию. Также представители стран намерены обсудить неоплаченное соглашение от 2014 года, которое предусматривало строительство двух ядерных реакторов на атомной электростанции в Паксе и займа в размере 10 миллиардов евро от Москвы.
Напомним, что ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал, что Россия предложила Европе часть доходов от транзита газа в обход Украины.