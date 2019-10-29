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Коболев объяснил, как Россия "покупает" Европу

29 октября 2019, 13:13

Представители РФ заявили о готовности поделиться с европейскими партнерами.

Андрей Коболев
Андрей Коболев / УНИАН

После проведения трехсторонних консультаций по транзиту газа Российская Федерация стала подавать вполне однозначные сигналы для Украины. При этом РФ пытается подкупить представителей Европейского союза в попытке лоббировать дальнейшее строительство газопровода Северный поток-2.

По словам главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, российская сторона предложила Европе часть доход от транзита газа в обход Украины.

"На трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства Северного потока-2", – написал Коболев в Facebook.

Кроме того, он отметил, что этот вопрос обсуждался без представителей украинской стороны.

"Как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов Газпрома был один интересный тезис: "Наш проект (то есть ПП2), не только чисто коммерческий, но и вполне проевропейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами", – рассказал глава правления НАК.

По его мнению, для Украины очень важно привлечь европейских инвесторов в свою ГТС в связи с подобными действиями России.

"Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с Газпромом. Даже на уровне деклараций", – подчеркнул Коболев.

Напомним, что ранее глашатай президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом.

Россия Газпром Европа Нафтогаз Андрей Коболев
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