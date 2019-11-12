"Хотим Шенген": Кулеба поделился перспективами Украины

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба оценил возможность Украины присоединиться к Шенгенской зоне. По его словам, над этим вопросом ведется работа.

"Мы не говорим сейчас европейцам прямо: "Хотим Шенген", мы просто делаем свою работу", - отметил чиновник в интервью РБК-Украина.

При этом он указал, что Киеву еще необходимо сделать несколько шагов на пути к Шенгену, одним из которых является интегрированное управление границей.

"Пока мы тут не наладим у себя нормальную систему управления пересечения границы, можно даже не мечтать об этом", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, он напомнил о приложение по юстиции и безопасности, которое Украина предложила Европейском союзу. По словам вице-премьера, второй пункт документа частично связан с критериями Шенгена, но там не идет речи о присоединении к Шенгенской зоне.

Напомним, что ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз.