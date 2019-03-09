Евросоюз введет визы для граждан США

Виза гражданам США потребуется для посещения 26 стран, входящих в Шенгенскую зону, и будет действовать в течение 3 лет.
Гражданам США для путешествий по Европе с 2021 года необходимо будет получать визу.
О этом сообщается на сайте Системы авторизации въезда в Европу (ETIAS).
Решение принято с целью "повысить уровень безопасности, чтобы избежать дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом".
Виза гражданам США потребуется для посещения 26 стран, входящих в Шенгенскую зону, и будет действовать в течение 3 лет. При этом количество поездок ограничиваться не будет.
В настоящее время граждане США могут путешествовать в Европу без визы на срок до 90 дней.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отказала Вашингтону в совместном проведении маневров у берегов аннексированного Крыма.
По информации Bloomberg, 16 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс предложил Меркель отправить корабли в Керченский пролив. По его мнению, Кремлю необходимо продемонстрировать, что Запад не станет отказываться от права доступа в эту акваторию.
Меркель отклонила просьбу, сославшись на "осторожную позицию" президиента Украины Петра Порошенко.