СМИ узнали о "зрадном" решении Меркель по отправке кораблей к Крыму

Канцлер ФРГ Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель отказала Вашингтону в совместном проведении маневров у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации агентства, 16 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс предложил Меркель отправить корабли в Керченский пролив.

По его мнению, Кремлю необходимо продемонстрировать, что Запад не станет отказываться от права доступа в эту акваторию.

Меркель отклонила просьбу, сославшись на "осторожную позицию" президиента Украины Петра Порошенко.

16 февраля румынское председательство в Евросоюзе поддержало усиление НАТО в Черном море.

"Мы не можем игнорировать вызовы... В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.