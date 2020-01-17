Прослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи

Владимир Зеленский провел встречу с руководителями МВД, СБУ, НАБУ, ГБР и УГО / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг публикации записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

Глава государства потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к незаконной записи, сообщили в пресс-службе президента.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил президент.

Читайте также"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке ГончарукаГлава государства считает, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть у СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - подчеркнул он.

Президент отметил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5 часов.

"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - добавили в пресс-службе главы государства.

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Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.

Как известно, 17 января, Алексей Гончарук сообщил в соцсети Facebook, что написал заявление на имя президента Владимира Зеленского о своей отставке с поста главы правительства.