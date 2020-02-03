Эрдоган перешел на украинский - выкрикнул "Слава Украине!"

Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве выкрикнул "Слава Украине!" / Reuters

Во время официального визита в Украину в понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к почетному караулу на украинском языке.

Турецкий лидер заговорил на украинском в Киеве возле Мариинского дворца, в котором встретился с президентом Владимиром Зеленским, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Эрдоган подошел к микрофону и сказал военным: "Слава Украине!". Почетный караул ответил главе Турции: "Героям слава!".

Ряд интернет-пользователей эмоционально отреагировали на приветствие Эрдогана. "Эрдоган - респект! Друг Украины!!!" – считает Александр Лютый. "За поребриком подгорело", - поделился мнением Андрей Укр. "Эрдоган - красавец!" - поделился мнением Bogdan nazaruk.

Как Реджеп Тайип Эрдоган перешел на украинский в Киеве, опубликовано видео

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев 3 февраля и встретился с Владимиром Зеленским. Президент Турции сказал, что его страна продолжает отстаивать территориальную целостность Украины.