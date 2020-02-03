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Эрдоган в Киеве сделал громкое заявление по Крыму: в Кремле ответили

3 февраля 2020, 15:09

Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что не признает российскую аннексию Крыма

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл с официальным визитом в Киев, заверил, что поддерживает Украину. По его словам, турецкая власть не признает аннексию Российской Федерацией Крыма.

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков пригласил турецкого лидера посетить Крым.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", – отметил глашатай Путина.

Как ранее сообщал Главред, во время официального визита в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к почетному караулу на украинском языке.

Турция Владимир Зеленский Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган новости Украины
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