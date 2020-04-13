Депутаты изменили государственный бюджет и приняли ряд законов: подробности

Рада внесла изменения в Бюджет-2020 / скриншот из видео

В ходе внеочередного заседания парламента в понедельник, 13 апреля, народные депутаты проголосовали за изменение в государственный бюджет Украины на 2020 год.

"За" свои проголосовали 252 народных депутата. 226 голосов дали "слуги народа", 15 голосов - "Доверие" и 5 - "За будущее".

Так, в доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

При этом Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд гривен, а Министерству социальной политики - 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия.

Отметим, что на 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) - с 40,7 млрд - до 42,7 млрд гривен.

Также увеличили и расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации на 1,08 млрд гривен.

Что еще приняла Верховная Рада 13 апреля

Коронавирусный закон

Депутаты разрешили персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия. Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Законом, в частности, дается определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация. За него проголосовали 332 нардепа.

Штрафы за сжигание травы

Депутаты усилили ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

За закон в целом проголосовали 328 нардепов.

Доступ к кадастрам

Народные избранники одобрили во втором чтении законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Законом предусматривается, что все пространственные данные являются открытыми, бесплатными.

За него проголосовали 302 парламентария.

Рада изменила УПК

Депутаты приняли во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.

За документ проголосовали 310 депутатов.

Читайте также1000 грн или большая дуля – кому повышают пенсии в Украине с апреляНапомним, ранее сообщалось, в понедельник, 13 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что почти все вопросы повестки дня будут голосоваться без обсуждений.

Исключение составят законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год и проекты постановлений об отмене закона о рынке земли. В частности, в Раде зарегистрировали 13 проектов об отмене решения по закону о рынке земли, которые блокируют подписание законопроекта.