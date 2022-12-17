Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – Зеленский

Операция по Крыму еще не началась, однако народ Украины уже убежден в необходимость возвращения полуострова, сказал президент Владимир Зеленский.

У Украины есть решительность и воля для освобождения Крыма - Зеленский / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Силы обороны Украины планируют освобождение оккупированного Крыма. Войска ждут тяжелые сражения за полуостров, российские захватчики так просто его не отдадут. Операция по деоккупации еще не началась, однако украинский народ уже убежден в том, что Крымский полуостров нужно вернуть. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью TF1 он рассказал о том, что ВСУ планируют освободить захваченный Россией Крым. По его словам, операция будет тяжелой, но Украина настроена на возвращение полуострова.

Также гарант отметил, что украинское общество придерживается единой позиции по деоккупации Крымского полуострова. Военная операция "строго говоря, еще не началась".

"Когда это произойдет, вы об этом услышите. Но я верю, что в сознании это отвоевание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть…Мы должны к этому готовиться, осознавать, что борьба будет тяжелой, никто не отпустит (Крым) легко. Но мы полны решимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Возвращение Крыма в состав Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что армии для того, чтобы добраться до админграниц с оккупированным Крымом, нужно продвинуться на 84 километра до Мелитополя.

Освобождение города, по словам главкома, позволит ВСУ получить полный огневой контроль над сухопутным коридором и Крымским перешейком.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что оккупанты РФ опасаются высадки украинского десанта в оккупированном Крыму и уже укрепляют береговые линии.

Захватчики устанавливают минные заграждения, роют окопы и траншеи. Также они ставят "зубы дракона" в надежде остановить продвижение украинской бронетехники.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что власти Путина в России ничего не будет угрожать даже в случае потери контроля Москвой над оккупированным Крымом.

По его мнению, пропаганда подаст это как "победу над НАТО и Украиной" и сохранением границ страны-агрессора.

Смотрите видео Главред - Свитан рассказал, когда ВСУ могут войти в Крым

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