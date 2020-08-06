В Беларуси задержали соратницу главной соперницы Лукашенко за кресло президента

Соратницу Светланы Тихановской задержали силовики на выходе из посольства Литвы / Наша Нива

В Беларуси по предварительным данным сотрудники МВД задержали Марию Мороз – доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Информация о ее местонахождении на данный момент не сообщается.

Об этом рассказала Анна Красулина, пресс-секретарь главного кандидата от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светланы Тихановской, сообщает afn.by.

По ее словам, Мороз была задержана людьми, представившимися сотрудниками МВД Беларуси. Процесс задержания случился в тот момент, когда женщина выходила из посольства Литвы, где она занималась оформлением визовых документов.

"Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - подчеркнула Красулина.Читайте также"Не мучайте меня": соперница Лукашенко не могла решить, чей Крым

Напомним, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой повлиять на президента Беларуси Александра Лукашенко. Тихановская попросила передать Лукашенко, что оппозиция не хочет войны и лишь призывает к проведению честных и справедливых выборов.

Ранее Александр Лукашенко в ходе своего обращения к белорусскому народу заявил об угрозе реализации в стране сценария цветной революции и назвал оппозиционеров "тремя несчастными девочками".