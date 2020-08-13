Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину

Беларусь не спешит с организацией визита Венедиктовой - Бутусов / УНИАН

Срыв визита главы Офиса генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Беларусь на переговоры о выдаче боевиков ЧВК Вагнера Киеву связан с позицией Минска, которая продиктована давлением со стороны России.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет журналист Юрий Бутусов со ссылкой на инсайдерские источники в дипломатических кругах.

По словам Бутусова, офис генпрокурора Украины неоднократно просил Минск организовать визит Венедиктовой, однако белорусские власти саботируют процесс.

"Никакие совместные мероприятия без взаимодействия с руководством Генпрокуратуры Беларуси украинские правоохранители на территории соседней страны сами осуществлять не имеют полномочий", - отметил Бутусов, акцентируя внимание на том, что Минск ссылается на занятость по причине внутриполитического кризиса в стране.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

Журналист добавил, что в среде дипломатов связывают это с давлением Москвы на Минск.

"Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников Украине", - подчеркнул Бутусов.

Ранее Офис генпрокурора Украины направил Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков частной военной компании Вагнер, которых Киев подозревает в участии в рядах террористов "Л/ДНР" в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.