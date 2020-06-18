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Шмыгаль высказался о возможной отставке Кабмина

18 июня 2020, 12:54

18 июня Верховная Рада не поддержала новую программу деятельности правительства.

Шмыгаль, Кабмин
Кабмин потерял иммунитет на год / Фото kmu.gov.ua

Глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отставки правительства нет.

Об этом он сказал после того, как 18 июня Верховная Рада провалила голосование за новую программу деятельности правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Это документ (программа деятельности, - ред.), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал Шмыгаль после голосования в Раде.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.

Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал Главред, 18 июня Верховная Рада не поддержала обновленную программу Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Программу поддержали 207 народных депутатов (для принятия программы необходимо 226 голосов).

Напомним, 4 июня Верховная Рада вернула программу Кабмина Дениса Шмыгаля на доработку. Принятие программы правительства гарантирует ему иммунитет на год.

Кабмин Денис Шмыгаль правительство отставка новости Украины
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