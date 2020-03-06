"Большой ущерб": эксперт назвал ошибку Зеленского с новым Кабмином

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сделал ошибку, когда принял срочное решение изменить состав Кабинета министров. По словам бывшего министра экономики Виктора Суслова, высшее руководство Украины не понимают механизмов макроэкономики и не видят взаимосвязей основных макропоказателей.

"Когда они говорят, что крепкая гривна – это хорошо, а все названное выше – плохо, они не понимают, что все эти проблемы макроэкономического плана являются как раз результатом искусственного и ошибочного укрепления гривны. Здесь, конечно, велика роль Нацбанка, но о политике Нацбанка пока тоже не говорится ни слова", - отметил эксперт в интервью Главреду.

При этом он указал, что кадровые изменения в Кабмине не продуманы и связаны с падением рейтинга Зеленского.

"Грамотных экономистов в правительстве пока не видно - нет министра экономического развития, нет министра аграрной политики, нет вице-премьера по промышленности и оборонному комплексу. Все это свидетельствует о том, что решение о смене кадрового состава Кабинета министров опять не было основательно продуманным и, скорее всего, было политическим, связанным с озабоченностью президента Зеленского быстрым падением собственного рейтинга", - объяснил Суслов.

Кроме того, он считает, что руководство страны не учитывает влияние китайского коронавируса на мировую экономику.

"Политически это решение было принято не очень вовремя. И здесь – ошибка. Нужно было подождать еще какое-то время, пока определится ситуация с коронавирусом – не столько с самой болезнью, сколько с экономическими последствиями того процесса, который начался в мире. Потому что ограничения в мировой торговле, связанные с распространением коронавируса, нанесут большой ущерб украинской экономике. В таких условиях, на мой взгляд, нужно было повременить с отставкой правительства", - рассказал экс-министр.

Также Суслов отметил, что новое правительство может попасть под удар "внешнеэкономической турбулентности", что приведет к потере позиций в политическим рейтинге Украины.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании, которое созвал президент Владимир Зеленский, отправила в отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра вместе с правительством. Новым главой Кабинета министра стал Денис Шмыгаль.