УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Большой ущерб": эксперт назвал ошибку Зеленского с новым Кабмином

6 марта 2020, 13:13

Виктор Суслов считает, что смена правительства произошла не в лучшее для этого время.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сделал ошибку, когда принял срочное решение изменить состав Кабинета министров. По словам бывшего министра экономики Виктора Суслова, высшее руководство Украины не понимают механизмов макроэкономики и не видят взаимосвязей основных макропоказателей.

"Когда они говорят, что крепкая гривна – это хорошо, а все названное выше – плохо, они не понимают, что все эти проблемы макроэкономического плана являются как раз результатом искусственного и ошибочного укрепления гривны. Здесь, конечно, велика роль Нацбанка, но о политике Нацбанка пока тоже не говорится ни слова", - отметил эксперт в интервью Главреду.

При этом он указал, что кадровые изменения в Кабмине не продуманы и связаны с падением рейтинга Зеленского.

"Грамотных экономистов в правительстве пока не видно - нет министра экономического развития, нет министра аграрной политики, нет вице-премьера по промышленности и оборонному комплексу. Все это свидетельствует о том, что решение о смене кадрового состава Кабинета министров опять не было основательно продуманным и, скорее всего, было политическим, связанным с озабоченностью президента Зеленского быстрым падением собственного рейтинга", - объяснил Суслов.

Кроме того, он считает, что руководство страны не учитывает влияние китайского коронавируса на мировую экономику.

"Политически это решение было принято не очень вовремя. И здесь – ошибка. Нужно было подождать еще какое-то время, пока определится ситуация с коронавирусом – не столько с самой болезнью, сколько с экономическими последствиями того процесса, который начался в мире. Потому что ограничения в мировой торговле, связанные с распространением коронавируса, нанесут большой ущерб украинской экономике. В таких условиях, на мой взгляд, нужно было повременить с отставкой правительства", - рассказал экс-министр.

Также Суслов отметил, что новое правительство может попасть под удар "внешнеэкономической турбулентности", что приведет к потере позиций в политическим рейтинге Украины.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании, которое созвал президент Владимир Зеленский, отправила в отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра вместе с правительством. Новым главой Кабинета министра стал Денис Шмыгаль.

Виктор Суслов видео Кабмин Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Большой ущерб": эксперт назвал ошибку Зеленского с новым Кабмином». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:59
В тяжелом состоянии: нардеп Волошин встречался с зараженным коронавирусом политиком
13:57
Сериал Триггер 2 сезон: когда выйдет продолжение
13:57
Над Киевом нависла угроза остаться без газа: в чем суть проблемы
13:44
Украинцам пора оставить надежды и готовиться к жизни после коллапса мнение
13:22
Как настроить себя на похудение: простые советы
13:13
"Большой ущерб": эксперт назвал ошибку Зеленского с новым Кабмином Видео
13:11
Авгиевы конюшни: как Шмыгаль будет разгребать ошибки предшественников мнение
13:00
Начался чат с писательницей Ларисой Ницой
12:58
В Twitter начнут банить все злые комментарии про возраст, болезни и инвалидность
12:46
Синоптик шокировал аномальным прогнозом погоды на май 2020
12:34
"Пророссийский реванш": Порошенко с группой поддержки пришел в ГБР и устроил шоу Видео
12:22
Заворотнюк умерла: в сети обсуждают страшный заговор
12:14
ЕС официально снял санкции с двух бывших украинских топ-чиновников
12:07
Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві
12:03
В Steam в качестве теста запустили ленту новостей по всем вашим играм
11:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: соблазнительное предложение и душевная рана
11:41
Взрыв в метро Киева: что известно
11:38
Крымские оккупанты опустили руки в вопросе днепровской воды на полуострове Видео
11:25
"Хоть цистернами, хоть бутылями": Шмыгаль снова выступил за поставку воды в Крым Видео
10:52
Новый премьер Шмыгаль анонсировал возвращение Дубилета в Кабмин Видео
10:41
Первый зам генпрокурора подал в отставку - СМИ
10:20
Гороскоп на 6 марта всех знаков Зодиака: клевый навар и пагубная услада
10:10
Спіймати Кайдаша 6 и 7 серия смотреть онлайн 05-03-2020 Видео
10:09
Коронавирус в Украине: в еще одной области объявили карантин Видео
10:02
Украинская политика превратилась в "Свадьбу в Малиновке" мнение
09:56
С битами и яйцами: "слуга народа" заявил о "жестоком" нападении после отставки Рябошапки Видео
09:30
Гибель украинских шахматистов в Москве: стали известны жуткие подробности
09:20
Агент СБУ раскрыл подробности ликвидации "Гиви": причастна известная блондинка Видео
08:58
В еще одном городе Украины госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус Видео
08:27
"Киев остынет и промокнет": синоптик предупредил о перемене погоды
08:26
Почему Путин и Эрдоган не нашли решения сирийского вопроса мнение Видео
08:22
Шокирующая цифра: названо возможное число жертв коронавируса
07:35
Подача воды в аннексированный Крым: премьер Шмыгаль пояснил свое заявление Видео
07:00
Новый премьер Шмыгаль назвал условия для своей отставки Видео
06:51
The Last of Us HBO - Крейг Мейзин снимает адаптацию сериала
06:50
Что бы не делал Зеленский, он все равно идет в политический тупик мнение Видео
06:35
Полнолуние в марте 2020 года: каким будет, и чем заняться
06:16
Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки
05:54
Диетолог назвала натуральный энергетик: что мгновенно придаст сил Видео
05:37
Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10
05:19
Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить из-за коронавируса
04:47
В Индонезии придумали радикальный метод борьбы со смертельным вирусом из Китая
04:06
Найден ответ, как похудеть без диет, спорта и лекарств
04:02
Дело без губ: топ-3 секс-поз, при которых женщина работает своими руками
03:38
Пирсинг и чешет нос: в России придумали, как вычислять студентов-"террористов"
03:17
В Украине возросло число людей с подозрением на коронавирус
02:50
Диетолог назвала угрозу сырых овощей Видео
02:24
Коронавирус мутировал: ученые предупредили о страшных последствиях
02:06
Сквиртуозы постели: топ-3 способа добиться сквирта у женщины
01:57
Волочкова обзавидовалась: девушка Руслана Квинты в шпагате засветила сочную промежность без трусов Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять