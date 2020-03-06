"Большой ущерб": эксперт назвал ошибку Зеленского с новым Кабмином

Виктор Суслов считает, что смена правительства произошла не в лучшее для этого время.
Президент Владимир Зеленский сделал ошибку, когда принял срочное решение изменить состав Кабинета министров. По словам бывшего министра экономики Виктора Суслова, высшее руководство Украины не понимают механизмов макроэкономики и не видят взаимосвязей основных макропоказателей.
"Когда они говорят, что крепкая гривна – это хорошо, а все названное выше – плохо, они не понимают, что все эти проблемы макроэкономического плана являются как раз результатом искусственного и ошибочного укрепления гривны. Здесь, конечно, велика роль Нацбанка, но о политике Нацбанка пока тоже не говорится ни слова", - отметил эксперт в интервью Главреду.
При этом он указал, что кадровые изменения в Кабмине не продуманы и связаны с падением рейтинга Зеленского.
"Грамотных экономистов в правительстве пока не видно - нет министра экономического развития, нет министра аграрной политики, нет вице-премьера по промышленности и оборонному комплексу. Все это свидетельствует о том, что решение о смене кадрового состава Кабинета министров опять не было основательно продуманным и, скорее всего, было политическим, связанным с озабоченностью президента Зеленского быстрым падением собственного рейтинга", - объяснил Суслов.
Кроме того, он считает, что руководство страны не учитывает влияние китайского коронавируса на мировую экономику.
"Политически это решение было принято не очень вовремя. И здесь – ошибка. Нужно было подождать еще какое-то время, пока определится ситуация с коронавирусом – не столько с самой болезнью, сколько с экономическими последствиями того процесса, который начался в мире. Потому что ограничения в мировой торговле, связанные с распространением коронавируса, нанесут большой ущерб украинской экономике. В таких условиях, на мой взгляд, нужно было повременить с отставкой правительства", - рассказал экс-министр.
Также Суслов отметил, что новое правительство может попасть под удар "внешнеэкономической турбулентности", что приведет к потере позиций в политическим рейтинге Украины.
Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании, которое созвал президент Владимир Зеленский, отправила в отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра вместе с правительством. Новым главой Кабинета министра стал Денис Шмыгаль.