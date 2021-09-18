ЕС бьет по России, но проблема в ФРГ и Франции: журналист объяснил ситуацию с конфликтом на Донбассе

Евросоюз не является субъектом переговоров по Донбассу в нормандском формате – журналист / УНИАН

В Европарламенте была принята резолюция с жесткими тезисами в отношении России. Структуры ЕС демонстрируют более резкий подход против Москвы, тогда как европейские страны по-разному могут относиться и к Северному потоку-2, и к ситуации на Донбассе. Евросоюз не является субъектом нормандского формата, тогда как позиция той же Германии может идти вразрез с интересами Украины, к примеру, по энергетическим вопросам. Об этом заявил украинский журналист Александр Мартыненко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что позиция институтов власти Евросоюза не обязательно отражает точку зрения европейских государств, у которых могут быть разные воззрения на определенные вопросы. Германия и Франция обычно не настроены настолько решительно в отношении России.

"Позиция европейских брюссельских структур, как правило, жестче, чем позиция Германии и Франции. С одной стороны, это хорошо, а с другой - мы видим дисбаланс между позициями отдельных стран и по переговорам по Донбассу, и по "Северному потоку-2". Еврокомиссия может выступать с заявлениями, но возникает вопрос, что тогда с позицией Германии", - отметил Мартыненко.Читайте такжеПлан боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

По его словам, Евросоюза, как субъекта переговорного процесса по Донбассу, не существует. В нормандском формате представлены Германия и Франция в качестве самостоятельных государств, которые заинтересованы в разрешении российско-украинского конфликта на Донбассе. Позиция того же Берлина может разительно отличаться от украинской по вопросу энергетической безопасности. Поэтому вряд ли можно трактовать резолюцию Европарламента в качестве документа, который оказывает значительное влияние на события.

"Нормандский формат был создан этими странами-участниками. Это просто формат для решения конфликта, который был создан на полях двумя странами, которые являются наиболее заинтересованными в том, чтобы конфликт был решен. Но (Германия и Франция) в нем не как представители ЕС. ЕС как субъекта на переговорах не существует. Безусловно, это важная позиция Еврокомиссии, Европарламента, потому что она более консолидирована. Но меня волнует то, что позиция Германии может отличаться в некоторых вопросах, причем важных, например, в отношении энергетической безопасности. Как фактор, мы эту позицию (принятие резолюции) должны воспринимать и учитывать, но понимать, что они далеко не все решают", - подчеркнул Александр Мартыненко.

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Резолюция Европарламента по России

Европейский парламент 16 сентября проголосовал за резолюцию, в рамках которой утвердил доклад об отношениях Евросоюза и России. В поддержку документа выступили 494 депутата.

В тексте резолюции ЕП призывает Европу придерживаться жесткой позиции в отношении России и не вести с ней бизнес на оптимальном уровне до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, Молдовы и Грузии.

Парламент призывает Европу быть готовой к призыву отключить Россию от SWIFT и отказаться от российских газа и нефти в том случае, если Москва продолжит демонстрировать агрессивное поведение.

В Европарламенте также заявляют о возможности непризнания выборов в Госдуму России в том случае, если они будут сфальсифицированы.

При этом в ЕП предлагают расширить санкции в отношении России и не допустить запуска газопровода Северный поток-2, который рассматривается в качестве угрозы безопасности Европы.