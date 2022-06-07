Евросоюз без объяснений ослабил шестой пакет санкций против РФ - Подоляк

ЕС ослабил санкции против России - Подоляк / ОПУ

Евросоюз сегодня значительно ослабил шестой пакет санкций против страны-агрессора, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщения, удалив оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - отметил он.

Санкции против России

Напомним, 2 июня постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.

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