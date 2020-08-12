Украина готова пойти на "формулу Штайнмайера" по Донбассу: в МИД назвали главное условие

Донбасс можно вернуть по "формуле Штайнмайера", но только на условиях Украины - МИД / УНИАН

Украина будет готова пойти на имплементацию "формулы Штайнмайера" в процессе урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в том случае, если процесс ее реализации станет сопоставим с интересами Киева.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

По словам дипломата, сегодня Киев стоит на том, что первоочередной задачей является решение вопросов безопасности на Донбассе. Далее Украина будет готова вести переговоры о политическом урегулировании вооруженного конфликта на востоке страны.

Так называемая "формула Штайнмайера", отмечает Кулеба, может быть имплементирована. Однако ее реализация зависит от того, будет ли это устраивать Украину.

"И "формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?", - подчеркнул Кулеба.Читайте такжеКремль пошел на уступки: эксперт сделал прогноз о масштабном перемирии на Донбассе

Формула Штайнмайера – это механизм реализации вторых Минских соглашений, который предусматривает получение ОРДЛО временного особого статуса в день проведения выборов на территориях. Если ОБСЕ признает такие выборы состоявшимися, особый режим управления в областях вступает в силу на полноценной основе решением Верховной Рады.

Резонанс такой формулы состоит в том, что она предусматривает фактически одновременное решение вопросов безопасности и политического урегулирования конфликта, которое может начаться до вывода российско-террористических войск и возобновления Киевом контроля над границей на Донбассе.Читайте такжеСтраны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона

Напомним, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего плохого в том случае, если Россия обеспечит вопрос безопасности и проведения честных выборов в ОРДЛО.