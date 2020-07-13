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Российский оппозиционер назвал сроки возможной отставки Кабмина

В украинской политике может произойти что угодно, полагает экс-депутат Госдумы.

13 июля 2020, 15:22
Пономарев полагает, что в Украине осенью возможна отставка Кабмина – Кабмин отставка
В Украине осенью возможна отставка Кабмина, поделился Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что осенью нынешнее украинское правительство может уйти в отставку.

Наихудшим событием была бы отставка президента Владимира Зеленского, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

По его словам, в политике Украины может произойти что угодно.

"…Могут быть и досрочные выборы в Раду, и досрочные выборы президента. Не исключено, что в отставку осенью может уйти нынешнее правительство", – заявил собеседник.

Пономарев подчеркнул, что к вопросам кадровой политики нельзя подходить легкомысленно.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы сказал, чего боится Зеленский"…Власть должна быть стабильной, чтобы в страну приходили инвестиции, и ее воспринимали серьезно", – объяснил Пономарев.

Ранее советник Владимира Зеленского, футуролог Игорь Новиков выразил мнение, что президент не покинет пост досрочно. Напомним, Зеленский выиграл президентские выборы весной 2019 года. Президента Украины избирают на пять лет.

Илья Пономарев Кабмин Зеленский новости отставка
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