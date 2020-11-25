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Кабмин сменил главу Государственной фискальной службы

25 ноября 2020, 20:06

Дмитрий Сосинович возглавил ГФС. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

Дмитрий Сосинович возглавил ГФС

Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Дмитрия Сосиновича.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

Также Кабмин лишил соответствующих полномочий его предшественника Сергея Солодченко.

Должность исполняющего обязанности главы ГФС он занимал с февраля. Его преемник прежде работал начальником управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области.

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Сам Солодченко в своем Facebook уточнил, что продолжает работу в Фискальной службе на должности первого заместителя ее главы.

  • Сегодня Кабмин продлил торговые санкции против товаров с происхождением из Российской Федерации еще на год — до 2022 года.
  • Также правительство не исключает реализации сценария ужесточения карантина в Украине на новогодние праздники. Это один из возможных вариантов усиления карантинных мер.
Кабмин назначение Госфискальная служба
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