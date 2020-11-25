Кабмин сменил главу Государственной фискальной службы

Дмитрий Сосинович возглавил ГФС

Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Дмитрия Сосиновича.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

Также Кабмин лишил соответствующих полномочий его предшественника Сергея Солодченко.

Должность исполняющего обязанности главы ГФС он занимал с февраля. Его преемник прежде работал начальником управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области.

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Сам Солодченко в своем Facebook уточнил, что продолжает работу в Фискальной службе на должности первого заместителя ее главы.