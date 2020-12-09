Кравчук сделал неожиданное заяление о плане "Б" по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе рассказал, есть ли у властей Украины план Б по Донбассу.
Власти Украины еще не разработали так называемый план Б по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.
Как заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире Украина 24, СНБО готовит решение, которое будет иметь новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе.
"Это и есть, на мой взгляд, план "Б". Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте", - заявил Кравчук.
Планы по решению ситуации на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 9 декабря участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации.
- 6 декабря глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки Украине в рамках переговорного процесса по ОРДЛО, украинская сторона будет настаивать на отключении РФ от SWIFT.
Автор: Адриана Бубновская