Кулеба – о скептиках на Западе: армия Украины готовится наступать, не надо никого слушать

Возможно, грядущее контрнаступление ВСУ не будет решающим и придется провести еще одну военную операцию, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Эксперты на Западе перед 24 февраля 2022 года уже говорили, что Украина не выстоит под натиском агрессора России - Кулеба / Коллаж УНИАН, 94 Омбр

Украина тщательно готовится к контрнаступлению для освобождения своих территорий. Не нужно слушать скептиков на Западе – перед 24 февраля 2022 они уже не верили, что украинское государство выстоит в битве с агрессором РФ. Возможно, грядущее наступление ВСУ не станет решающим и придется провести еще одну операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что силы обороны Украины проводят тщательную подготовку к контрнаступлению. Заявления скептиков на Западе, которые говорят о возможном "провале контрнаступления", слушать не нужно. Они не верили в Украину и накануне полномасштабного нападения страны-оккупанта России.

"Это те же эксперты и медиа, которые накануне 24 февраля говорили, что Украина не устоит под ударами России. Скептики говорили "нет", оптимисты давали неделю. Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось. Войной нужно заниматься – это ежедневная работа. Хочу обратить внимание: все цитируют аналитику. Посмотрите на количество контактов Залужного: вчера разговор с Милли, позавчера разговор с командующим силами НАТО в Европе, посмотрите на международные визиты президента. Нет такого звонка, чтобы президент не поднимал тему оружия, необходимого для наших бригад, которые пойдут в контрнаступление", - сказал Кулеба.

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Кроме того, он объяснил свои недавние слова о том, что грядущее контрнаступление ВСУ не нужно воспринимать в качестве решающей битвы. По словам министра, в некоторых союзных государствах придерживаются точки зрения, согласно которой в случае неудачи нужно будет садиться с Москвой за стол переговоров. Однако глава МИД переубеждает таких людей и допускает вероятность проведения еще одного наступления.

"Есть люди в некоторых дружественных нам странах, которые говорят: "Вот это решающий и последний бой. Если военным путем победить невозможно, то нужно идти на уступки". Поэтому я всем говорю, вбиваю в голову, что решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Война состоит из нескольких сражений. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит скажем: "Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили". Но это будет в конце, а не в начале. Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться. Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов.

Украинская армия намерена вернуть и Крым. По мнению Зеленского, успехи ВСУ зависят от военной поддержки западных союзников.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина намерена освободить все захваченные агрессором Россией территории. По словам Буданова, результаты анонсированного контрнаступления ВСУ появятся уже в ближайшее время.

Бывший советник главы Офиса президента Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что контрнаступление ВСУ может предусматривать несколько сценариев. Как полагает Андрусив, для освобождения Крыма достаточно будет изолировать оккупантов на полуострове, но за Донбасс придется серьезно воевать.

Смотрите видео Главред - Андрусив заявил, что армия Украины может ударить сразу по нескольким направлениям

Война России против Украины: