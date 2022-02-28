Лаврова не пустили в Европу, а в Украину едет оружие: Кулеба заявил об ударе по РФ

Дмитрий Кулеба / УНИАН

В ближайшее время РФ столкнется с новыми санкциями со стороны Запада. Дополнительное оружие уже для ВСУ уже едет в Украину. Глава российского МИД Сергей Лавров уже не отправляется в Женеву, поскольку его самолет не выпустили с территории России. США ввели дополнительные ограничения в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На подходе новые санкции США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников. А вот Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы", - написал дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Также он сказал, что Вашингтон запретил проведение каких-либо транзакций с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином. Кроме того, запущены санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его дочерних структур.

"Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать какие-либо транзакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ. Также Минфином США введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора фонда", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как президент Украины Владимир Зеленский убедил Европу ввести серьезные санкции против России.