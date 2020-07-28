Контактная группа по Донбассу осталась без Кучмы

Причина, по которой Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу, оказалась неожиданной.
Экс-президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу.
Такую информацию озвучил лично президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, Кучма сам попросил снять его с поста представителя Киева в контактной группе по Донбассу, так как ему там сложно.
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Как известно, Кучма возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.
После того, как Петра Порошенко на посту главы Украины сменил Владимир Зеленский – Кучма продолжил исполнять свои обязанности в ТКГ.
Отметим, что Леониду Кучме уже 81 год. И о его желании покинуть ТКГ Зеленский предупреждал еще на пресс-конференции в мае 2020.
Ранее Киев ответил на требование Москвы об особом статусе Донбасса. Дмитрий Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в ТКГ Бориса Грызлова.
Напомним, социологи выяснили, что Кучма и Зеленский – лучшие президенты для украинцев. Сотрудники социологической группы Рейтинг задали украинцам вопрос: кто, по их мнению, лучший президент за всю историю Украины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.