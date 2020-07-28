Контактная группа по Донбассу осталась без Кучмы

Новости Донбасса - Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу / сайт президента Украины

Экс-президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу.

Такую информацию озвучил лично президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, Кучма сам попросил снять его с поста представителя Киева в контактной группе по Донбассу, так как ему там сложно.

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Как известно, Кучма возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.

После того, как Петра Порошенко на посту главы Украины сменил Владимир Зеленский – Кучма продолжил исполнять свои обязанности в ТКГ.

Отметим, что Леониду Кучме уже 81 год. И о его желании покинуть ТКГ Зеленский предупреждал еще на пресс-конференции в мае 2020.

Ранее Киев ответил на требование Москвы об особом статусе Донбасса. Дмитрий Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в ТКГ Бориса Грызлова.

Напомним, социологи выяснили, что Кучма и Зеленский – лучшие президенты для украинцев. Сотрудники социологической группы Рейтинг задали украинцам вопрос: кто, по их мнению, лучший президент за всю историю Украины.