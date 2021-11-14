Оккупация Азовского моря Россией – опасный прецедент: на юге Украины появятся крылатые ракеты Нептун

Крылатые ракеты Нептун появятся на границах Украины с Россией / СНБО

В ближайшем будущем на юг Украины будут переданы береговые ракетные комплексы Нептун. Крылатые ракеты поступят на боевое дежурство для защиты южных рубежей страны. Россия после захвата Крыма пытается оккупировать и Азовское море, поэтому укрепление Военно-морских сил является одним из главных приоритетов для Киева. Помощь по вопросам усиления ВМСУ оказывают США. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в субботу, 13 ноября, в ходе своей рабочей поездки в Бердянск Запорожской области он рассказал о том, что для защиты южных границ Украины в скором времени передадут ракеты Нептун.Читайте такжеРакета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия

"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс Нептун. От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - отметил министр.

Также он добавил, что Военно-морские силы продолжают усиливаться. Помощь оказывают страны западного мира – в частности, Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, как рассказал Резников, в страну уже направляются два катера типа Island, а два уже получил флот, как и первый беспилотный комплекс Bayraktar. На турецкой верфи стартовало сооружение корпуса главного корвета типа ADA для Украины.

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"После оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей и развитие Военно-Морских Сил в целом является одним из приоритетов", - подчеркнул Алексей Резников.

Справка

Нептун

Нептун – это комплекс крылатых ракет наземного базирования, который включает противокорабельную ракету, предназначенный для нанесения урона боевым кораблям всех классов в разных условиях и при оказании противником мер огневого и радиоэлектронного противодействия. Дальность стрельбы – до 280 километров.

Усиление Военно-морских сил Украины

Согласно информации издания Зеркало недели, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 12 ноября подписал двустороннее соглашение с Лондоном, на базе которого Киев получит кредит на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет.

Деньги пойдут на строительство восьми ракетных катеров, покупку у Лондона двух тральщиков, и создание на территории украинского государства 2 военно-морских баз.