Полный вывод войск: Арестович озвучил требования Украины на переговорах с Россией

Переговоры Украины и России

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинская делегация будет требовать на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.

"Всех войск с территории Украины. Все равно похоронят всех, поэтому лучше пойти добровольно. Вы не представляете, что здесь происходит. У нас более 100 тысяч резервистов в сутки встали в ряды", - сказал он.

В эфире телеканала "Настоящее время" Арестович заявил, что согласно международным конвенциям, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях, ход переговоров не освещается до того, как стороны не выскажут общего коммюнике.

"Давайте не будем нарушать. Позиция наша примерно ясна: никаких условий и ультиматумов", - добавил Арестович.

Подчеркивается, что это личная позиция советника главы ОП.

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Напомним, встреча делегаций проходит в Гомельской области недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Украинская делегация прилетела на военных вертолетах к месту переговоров менее чем за два часа до их начала.

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