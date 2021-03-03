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Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ

3 марта 2021, 21:15
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Экс-президент назвал причину, по которой имел дело с кумом Путина.

Порошенко сказал, что Медведчук стал посредником между Киевом и Москвой в 2014 году
Виктор Медведчук стал посредником между Киевом и Москвой в 2014-м, сказал Петр Порошенко / Скриншот

Бывший президент Петр Порошенко сообщил, что политик и кум главы России Владимира Путина Виктор Медведчук, против которого в Украине ввели санкции за финансирование терроризма, стал коммуникатором между Киевом и Москвой летом 2014 года, когда перестали работать посольства.

Кума Путина сделали посредником в рамках нормандского формата (наша страна РФ, Германия и Франция), рассказал экс-президент в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Порошенко, он пошел на такой шаг, поскольку тогда в российском плену находились тысячи человек.

"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука…", – заявил бывший глава государства.

Ранее в Сети появилась запись телефонного разговора, во время которого якобы Виктор Медведчук в 2014 году говорил, что Петр Порошенко предложил ему принять участие в освобождении пленных, и эту идею поддержал Владимир Владимирович (скорее всего, Путин – Ред.).

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Петр Порошенко Виктор Медведчук
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