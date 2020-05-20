Переговоры с Путиным и намек на второй срок: что говорил Зеленский на пресс-конференции

Владимир Зеленский во время пресс-конференции поднял много тем / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, в Киеве в парковой части Мариинского дворца дал пресс-конференцию. Именно 20 мая в прошлом году Зеленский стал президентом – состоялась инаугурация.

Во время пресс-конференции президент, в частности, анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией, рассказал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и возвращение Донбасса, о подписании меморандума с МВФ и высказался о приговоре для экс-президента Петра Порошенко.

Главред собрал главные высказывания Зеленского.

Обмен пленными между Украиной и Россией

"После окончания карантина мы собираемся провести с Россией обмен пленными, политическими заключенными, которые находятся в Крыму и России", – заявил Зеленский.

Подписание меморандума с МВФ

"Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум (с МВФ – Ред.). И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или послезавтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", – поделился президент.

Намек на второй президентский срок

"Честно, одного президентского срока не хватит для изменения страны... как скажет народ Украины. Любой президент, который имеет 10-15% перед началом избирательной кампании, не имеет права баллотироваться, потому что его общество не поддерживает", – отметил украинский лидер.

Зеленский сказал, что идет, как и говорил, на один президентский срок.

"…Но, если будет большая поддержка народа Украины, я буду думать, у меня есть чем", – добавил он.

Президент добавил, что Украине не нужны перевороты.

"...Если людям не нравится власть, я для этого принял закон об импичменте. Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю", – утверждает гарант.

Переговоры с Путиным и возвращение Донбасса

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану Б", – заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что на протяжении нескольких месяцев Киев постарается приложить максимальные усилия для решения конфликта на Донбассе путем переговоров.

По его словам, если договориться не удастся, Киев пойдет другим путем.

Приговор Порошенко

Зеленский ответил на вопрос, стал ли он приговором Порошенко.

"Насчет приговора Порошенко – я уверен в том, что все еще впереди, например, вы же видели вчерашний скандал (из-за пленок нардепа Андрея Деркача – Ред.). Они так руководили государством, что их ждет много разных приключений и много разных приговоров…", – сказал лидер страны.

Президент утверждал, что всем отличается от своего предшественника.

"Я всем отличаюсь от Порошенко, во всех смыслах. Я порядочный человек. Я болею Украиной. Я уважаю страну, граждан, украинский язык. Я, может, не так говорю хорошо по-украински, как Порошенко", – подчеркнул он.

О бедности в Украине

"Мы много денег должны международным кредиторам. Мы бедная страна, мы должны ежегодно выплачивать миллиарды долларов США. Не мы их набрали",– отметил гарант.

Президент добавил, что эксперты ЮНИСЕФ автоматически записал в число бедняков всех украинцев, кто получает зарплату в районе пяти-шести тысяч гривен.

"Да, это действительно очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 200-250 долларов это мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", ‒ считает Зеленский.

О скандале с "пленками Ермака"

Зеленский сказал, что его пытались шантажировать пленками с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом.

"Что касается Ермака – для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего, я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака с должности. Я знаю, кто это сделал. Не готов говорить, кто это сделал, потому что идет следствие. Но я знаю ответ. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю", ‒ поделился глава государства.

Об увольнении Максима Нефедова с поста руководителя Государственной таможенной службы

"Я ему предлагал: давай сменим законодательство, сделаем так, чтобы наши отдельные военные отряды зашли на таможню и остановили полностью контрабанду. На что получил ответ: "Нет, мы сделаем все сами"… Результат – минус десятки миллиардов гривен в год, нет наполнения бюджета. Где нам брать эти деньги? Что нам делать с Максом?" – сообщил украинский лидер.

О конфликте с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко

"Я даже не могу сейчас говорить о мэре Черкасс (чиновник без разрешение ослабил карантин – Ред.). Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 криминальных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандами не сяду. Его выбрали – это право народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно", – заявил Зеленский.