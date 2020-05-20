УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Переговоры с Путиным и намек на второй срок: что говорил Зеленский на пресс-конференции

20 мая 2020, 15:26

Собраны главные высказывания президента во время пресс-конференции.

Зеленский во время пресс-конференции поднял много тем – Пресс-конференция Зеленского
Владимир Зеленский во время пресс-конференции поднял много тем / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, в Киеве в парковой части Мариинского дворца дал пресс-конференцию. Именно 20 мая в прошлом году Зеленский стал президентом – состоялась инаугурация.

Во время пресс-конференции президент, в частности, анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией, рассказал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и возвращение Донбасса, о подписании меморандума с МВФ и высказался о приговоре для экс-президента Петра Порошенко.

Главред собрал главные высказывания Зеленского.

Обмен пленными между Украиной и Россией

"После окончания карантина мы собираемся провести с Россией обмен пленными, политическими заключенными, которые находятся в Крыму и России", – заявил Зеленский.

Подписание меморандума с МВФ

"Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум (с МВФ – Ред.). И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или послезавтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", – поделился президент.

Намек на второй президентский срок

"Честно, одного президентского срока не хватит для изменения страны... как скажет народ Украины. Любой президент, который имеет 10-15% перед началом избирательной кампании, не имеет права баллотироваться, потому что его общество не  поддерживает", – отметил украинский лидер.

Зеленский сказал, что идет, как и говорил, на один президентский срок.

"…Но, если будет большая поддержка народа Украины, я буду думать, у меня есть чем", – добавил он.

Президент добавил, что Украине не нужны перевороты.

"...Если людям не нравится власть, я для этого принял закон об импичменте. Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю", – утверждает гарант.

Переговоры с Путиным и возвращение Донбасса

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану Б", – заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что на протяжении нескольких месяцев Киев постарается приложить максимальные усилия для решения конфликта на Донбассе путем переговоров. 

По его словам, если договориться не удастся, Киев пойдет другим путем.

Приговор Порошенко

Зеленский ответил на вопрос, стал ли он приговором Порошенко.

"Насчет приговора Порошенко – я уверен в том, что все еще впереди, например, вы же видели вчерашний скандал (из-за пленок нардепа Андрея Деркача – Ред.). Они так руководили государством, что их ждет много разных приключений и много разных приговоров…", – сказал лидер страны.

Президент утверждал, что всем отличается от своего предшественника.

"Я всем отличаюсь от Порошенко, во всех смыслах. Я порядочный человек. Я болею Украиной. Я уважаю страну, граждан, украинский язык. Я, может, не так говорю хорошо по-украински, как Порошенко", – подчеркнул он.

О бедности в Украине

"Мы много денег должны международным кредиторам. Мы бедная страна, мы должны ежегодно выплачивать миллиарды долларов США. Не мы их набрали",– отметил гарант.

Президент добавил, что эксперты ЮНИСЕФ автоматически записал в число бедняков всех украинцев, кто получает зарплату в районе пяти-шести тысяч гривен.

"Да, это действительно очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 200-250 долларов это мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", ‒ считает Зеленский.

О скандале с "пленками Ермака"

Зеленский сказал, что его пытались шантажировать пленками с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом.

"Что касается Ермака – для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего, я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака с должности. Я знаю, кто это сделал. Не готов говорить, кто это сделал, потому что идет следствие. Но я знаю ответ. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю", ‒ поделился глава государства.

Об увольнении Максима Нефедова с поста  руководителя Государственной таможенной службы

"Я ему предлагал: давай сменим законодательство, сделаем так, чтобы наши отдельные военные отряды зашли на таможню и остановили полностью контрабанду. На что получил ответ: "Нет, мы сделаем все сами"… Результат – минус десятки миллиардов гривен в год, нет наполнения бюджета. Где нам брать эти деньги? Что нам делать с Максом?" – сообщил украинский лидер.

 О конфликте с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко

"Я даже не могу сейчас говорить о мэре Черкасс (чиновник без разрешение ослабил карантин – Ред.). Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 криминальных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандами не сяду. Его выбрали – это право народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно", – заявил Зеленский.

Андрей Ермак Анатолий Бондаренко Владимир Зеленский пресс-конференция Зеленский новости Петр Порошенко Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Переговоры с Путиным и намек на второй срок: что говорил Зеленский на пресс-конференции». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:08
Назар Заднепровский раскрыл секрет успеха молодому поколению
16:04
Украина открывает границы: список стран и кто составил исключение Видео
16:00
Стало известно, когда в Украине запустят межобластной транспорт
15:58
"Ты теряешься в базаре": нападающего сборной Украины отправил в нокаут собутыльник Видео
15:58
В Раде провалили закон о досрочном выходе украинок на пенсию
15:36
Кабмин дал старт автоматической фиксации нарушений ПДД: названа дата
15:26
Переговоры с Путиным и намек на второй срок: что говорил Зеленский на пресс-конференции Видео
15:23
Кадровые решения после COVID-19: Зеленский анонсировал ряд отставок
15:20
На Днепропетровщине под фурой эпично рухнул мост: появились фото, видео Фото Видео
15:08
Плёнки Деркача: каких последствий ждать Украине мнение
15:00
Возобновление работы метро, детсадов и отелей: в Кабмине приняли важное решение
14:40
В Киеве заработал кинотеатр - как попасть и что смотреть
14:20
Скандал с "пленками Ермака": Зеленский рассказал о шантаже
14:05
Почему я буду скучать по карантину мнение
13:55
"Мэр-бандит": скандальный мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому
13:54
#Небейбі - участницы Від пацанки до панянки сняли клип на заглавную песню Видео
13:45
По ряду областей Украины "ударят" заморозки: синоптик назвал даты Видео
13:43
Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс в случае провала "Минска"
13:35
"Президент всем доволен": эксперт раскритиковал Зеленского за тарифы на ЖКХ
13:20
Waterloo ABBA стала лучшей песней Евровидения всех времен и народов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять