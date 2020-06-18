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"Не прошмыгнул": Рада снова "отфутболила" программу Кабмина

18 июня 2020, 11:53

Для принятия программы правительства не хватило менее 20 голосов.

Рада не поддержала обновленную программу Кабмина – Программа Кабмина
Парламент не поддержал обновленную программу Кабмина / УНИАН

Верховная Рада в четверг, 18 июня, не поддержала обновленную программу Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Сети начали писать – "не прошмыгнул".

Программу поддержали 207 народных депутатов (для принятия программы необходимо 226 голосов), поделился в своем канале в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По его мнению, эпоха монобольшинства (было создано партией Слуга народа) закончилась.

"Рада не поддержала программу правительства Шмыгаля. Эпоха монобольшинства закончилась", – поделился политик.

Нардепы-оппозиционеры заявили, что Кабмин не заслуживает на иммунитет и должен уйти в отставку, пишет НВ.

По его данным, нардепы недовольны тем, что Арсен Аваков продолжает оставаться министром внутренних дел.

Напомним, 4 июня Верховная Рада вернула программу Кабмина Дениса Шмыгаля на доработку. Принятие программы правительства гарантирует ему иммунитет на год.

Верховная Рада Алексей Гончаренко Денис Шмыгаль Арсен Аваков
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