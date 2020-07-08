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Российский политик объяснил, зачем РФ нужна "донбасская язва"

Россию устраивает незаживающая рана на востоке Украины, полагает эксперт.

8 июля 2020, 19:34
Политик поделился, что РФ нужна донбасская язва, поскольку она расшатывает Украину – Россия Донбасс новости
РФ нужна "донбасская язва", поскольку она расшатывает Украину, поделился политик / Reuters

Российский политик, правозащитник и журналист Лев Шлосберг считает, что у президента России Владимира Путина нет ресурсов для прямого масштабного военного вмешательства в Украину.

РФ сейчас устраивает незаживающая рана на Донбассе, поскольку это дестабилизирует украинское государство, рассказал Шлосберг в интервью Фактам.

По словам собеседника, российские власти заинтересованы в том, чтобы донбасская язва кровоточила как можно дольше, ведь это, в частности, способ шантажа не только Киева, но и международного сообщества.

"Наличие неподконтрольной территории, где продолжаются боевые действия и гибнут люди, подтачивает любую власть, в том числе и власть Владимира Зеленского (президент Украины – Ред.)… Никаких политических и других ресурсов для прямого масштабного военного вмешательства с расчленением Украины сейчас у Путина нет", – заявил политик.

Читайте такжеПолучит ли Украина быстро назад Крым и Донбасс после распада РФ: прогноз экспертаНапомним, бывший командующий вооруженными силами США в Европе – американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, говорил, что следующей целью РФ в Украине может быть Одесса.

Генерал считает, что украинской стороне нужно пристально следить за российскими военными учениями Кавказ-2020 (запланированы на сентябрь).

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Владимир Путин Лев Шлосберг агрессия России Владимир Зеленский
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