Российский политик объяснил, зачем РФ нужна "донбасская язва"

РФ нужна "донбасская язва", поскольку она расшатывает Украину, поделился политик / Reuters

Российский политик, правозащитник и журналист Лев Шлосберг считает, что у президента России Владимира Путина нет ресурсов для прямого масштабного военного вмешательства в Украину.

РФ сейчас устраивает незаживающая рана на Донбассе, поскольку это дестабилизирует украинское государство, рассказал Шлосберг в интервью Фактам.

По словам собеседника, российские власти заинтересованы в том, чтобы донбасская язва кровоточила как можно дольше, ведь это, в частности, способ шантажа не только Киева, но и международного сообщества.

"Наличие неподконтрольной территории, где продолжаются боевые действия и гибнут люди, подтачивает любую власть, в том числе и власть Владимира Зеленского (президент Украины – Ред.)… Никаких политических и других ресурсов для прямого масштабного военного вмешательства с расчленением Украины сейчас у Путина нет", – заявил политик.

Читайте такжеПолучит ли Украина быстро назад Крым и Донбасс после распада РФ: прогноз экспертаНапомним, бывший командующий вооруженными силами США в Европе – американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, говорил, что следующей целью РФ в Украине может быть Одесса.

Генерал считает, что украинской стороне нужно пристально следить за российскими военными учениями Кавказ-2020 (запланированы на сентябрь).