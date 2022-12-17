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Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYT

17 декабря 2022, 21:24
Путин цинично заявил, что РФ не сдастся даже несмотря на большие потери в российской армии.
Путин, Украина
Путин был удивлен, увидев силу укратинцев / Коллаж фото сайт Кремль, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин перед началом полномасштабной войны делал ставки на то, что украинцы слабые, но оказалось, что все наоборот. Путин был ошарашен, когда узнал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили. Об этом он признался во время встречи с премьер-министром Израиля, сообщает The New York Times.

Тогда Путин цинично заявил, что Россия не сдастся даже если на фронте погибнет много бойцов армии РФ.

"Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы великая страна, и мы имеем терпение ... Сколько бы ни были убиты или ранены российские солдаты на поле боя, Россия не сдастся", - сказал Путин.

То, что российский диктатор готов жертвовать бесчисленными жизнями сколько угодно, говорят и люди, лично знающие Путина.

Один из членов НАТО утверждает, что "директор" России готов смириться со смертью или ранением 300 тысяч российских солдат.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести серьезные переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кремль не настроен на серьезный диалог с Украиной, вместо этого оккупанты затягивают войну и воюют на истощение.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что российского диктатора Владимира Путина предупреждали о катастрофических последствиях для России в целом и ее экономики в частности в случае полномасштабного вторжения в Украину за месяц до него.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России
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