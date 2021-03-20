США из-за Украины угрожают всем, кто поддерживает СП-2, - эксперт

Запад оказывает серьезную поддержку Киеву, считает Петр Охотин.
Поддержка президентом Литвы Гитанасом Науседой территориальной целостности и суверенитета Украины обусловлена в том числе и тем, что Вильнюс крайне не заинтересован в эскалации российско-украинского военного конфликта. Страны Балтии переживают, будет ли мобилизовано НАТО в случае военной агрессии РФ. Литовское государство заинтересовано в том, чтобы Украина вступила в Евросоюз. При этом нельзя забывать и о поддержке США, которые из-за Киева угрожают компаниям, поддерживающим достройку Северного потока-2, сказал в эфире канала Украина 24 политолог Петр Охотин.
По его словам, Науседа действительно сделал мощное заявление в поддержку Украины. Интерес Литвы состоит в том, чтобы не произошло новой эскалации военного конфликта Киева и Москвы на Донбассе.
"Литва как никто заинтересована в том, чтобы у Украины не было конфликта с Российской Федерацией, потому что страны Балтии переживают, будет ли выполнена статья 5 договора НАТО, что нападение на одну страну означает ответ всех стран агрессору. В данном случае Литва заинтересована, чтобы Украина усилилась, и заявление о поддержке нас в Европейском Союзе — это очень мощное заявление", - сказал эксперт.Читайте такжеЛитва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину
При этом аналитик добавил, что Украину продолжают поддерживать и США. Американцы резко препятствуют достройку газопровода Северный-поток-2.
"Мы видим, что и Соединенные Штаты угрожают санкциями всем, кто будет поддерживать строительство "Северного потока 2", и следим, как за этим смотрит Европа", - подчеркнул Петр Охотин.
Северный поток-2 новости
- Россия столкнулась с дополнительными проблемами в процессе строительства газопровода СП-2 после 1 января 2021 года. В начале года вступил в силу новый оборонный бюджет, которые предусматривает введение санкций против компаний, которые связаны с проектом.
- У Байдена неоднократно заявляли, что санкции против Северного потока-2 будут введены Вашингтоном только после того, как Америка зафиксирует достройку газопровода.
- Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер утверждал, что ввод Северного потока-2 в эксплуатацию нанесет серьезный урон Украине. Россия больше не будет зависеть от украинского транзита и может пойти на шаги, связанные с дестабилизацией ситуации в Украине.