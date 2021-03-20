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США из-за Украины угрожают всем, кто поддерживает СП-2, - эксперт

20 марта 2021, 03:50
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Запад оказывает серьезную поддержку Киеву, считает Петр Охотин.

Литва, Украина
Литва заинтересована в том, чтобы Украина вступила в Евросоюз, - эксперт / business.ua

Поддержка президентом Литвы Гитанасом Науседой территориальной целостности и суверенитета Украины обусловлена в том числе и тем, что Вильнюс крайне не заинтересован в эскалации российско-украинского военного конфликта. Страны Балтии переживают, будет ли мобилизовано НАТО в случае военной агрессии РФ. Литовское государство заинтересовано в том, чтобы Украина вступила в Евросоюз. При этом нельзя забывать и о поддержке США, которые из-за Киева угрожают компаниям, поддерживающим достройку Северного потока-2, сказал в эфире канала Украина 24 политолог Петр Охотин.

По его словам, Науседа действительно сделал мощное заявление в поддержку Украины. Интерес Литвы состоит в том, чтобы не произошло новой эскалации военного конфликта Киева и Москвы на Донбассе.

"Литва как никто заинтересована в том, чтобы у Украины не было конфликта с Российской Федерацией, потому что страны Балтии переживают, будет ли выполнена статья 5 договора НАТО, что нападение на одну страну означает ответ всех стран агрессору. В данном случае Литва заинтересована, чтобы Украина усилилась, и заявление о поддержке нас в Европейском Союзе — это очень мощное заявление", - сказал эксперт.Читайте такжеЛитва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину

При этом аналитик добавил, что Украину продолжают поддерживать и США. Американцы резко препятствуют достройку газопровода Северный-поток-2.

"Мы видим, что и Соединенные Штаты угрожают санкциями всем, кто будет поддерживать строительство "Северного потока 2", и следим, как за этим смотрит Европа", - подчеркнул Петр Охотин.

Северный поток-2 новости

новости России Литва страны Балтии новости Украины
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