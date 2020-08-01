Кремлю не нужны переговоры по Донбассу: в России рассказали о главной цели Москвы в Украине

В России полагают, что после деоккупации Донбасса будет поднят вопрос Крыма - адвокат / УНИАН

В Москве не заинтересованы в том, чтобы российско-украинский конфликт на Донбассе был урегулирован. Наоборот, главная задача Кремля – сохранение дестабилизации и хаотичных явлений на оккупированных территориях. Россию устраивает сложившаяся ситуация, ведь в случае перемирия в ОРДЛО непременно будет поднят вопрос деоккупации Крыма.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Россия занимается имитацией переговорного процесса. Кремль готов договариваться только на своих условиях и не намерен идти на уступки. Поэтому Москва неискренняя в своей позиции ни с Западом, ни с Украиной.

Кроме того, Полозов считает, что России не нужен мир в Донецкой и Луганской областях, ведь как только будет решен вопрос Донбасса, мировое политическое сообщество начнет решать проблему возвращения аннексированного Крыма в состав Украины.

"Интерес Кремля состоит в дальнейшем усугублении проблем и хаоса в Украине, в том числе связанными с действиями оккупационных администраций. Как только будет решен вопрос Донбасса, мир неизбежно поставит ребром вопрос Крыма. Пока существует Донбасс – Крым находится на втором месте, и Россию это устраивает", - добавил адвокат.Читайте такжеПолная автономия Донбасса: в разведке рассказали, кто от Кремля стал курировать процессы в "Л/ДНР"

Напоследок он подчеркнул, что россияне формально могут осуществлять действия в рамках переговорного процесса, однако на самом деле Москве никакие переговоры не нужны.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев может пойти на уступки в переговорном процессе по определенным вопросам.