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В Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу

26 октября 2020, 20:47

До заявлений Фокина в украинской делегации никто не сомневался в том, что Украина ведет войну с Россией, отметил Алексей Резников.

Витольд Фокин
Политическая позиция Фокина не соответствует идеологии делегации Киева в ТКГ по Донбассу - Резников/ gordon.ua

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин был уволен из состава Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе из-за несоответствия его политических взглядов идеологии украинской делегации.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, отставка Фокина связана с тем, что его политическая позиция неприменима к переговорному алгоритму, которого придерживается Киев, и не соответствует видению ситуации украинской делегацией.

"За то, что его позиция, которую он высказывал, она не соответствует тактике ведения переговоров, она не соответствует идеологии украинской делегации. Поэтому президент принял это решение", - объяснил Резников.

Отвечая на вопрос о том, какие ошибки мог допустить Фокин в переговорном процессе, чиновник добавил, что до его заявлений не было никаких сомнений в участии России в конфликте на Донбассе.Читайте такжеКравчук рассказал, кто займет место скандального Фокина в ТКГ

"Я так думаю, что, как минимум, в украинской делегации до этого момента не было никакого сомнения, что идет война между Украиной и Российской Федерацией, что агрессором является РФ", - подчеркнул Алексей Резников.

Участие Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу

Кабмин Витольд Фокин ТКГ новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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