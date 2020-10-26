В Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу

До заявлений Фокина в украинской делегации никто не сомневался в том, что Украина ведет войну с Россией, отметил Алексей Резников.
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин был уволен из состава Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе из-за несоответствия его политических взглядов идеологии украинской делегации.
Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, отставка Фокина связана с тем, что его политическая позиция неприменима к переговорному алгоритму, которого придерживается Киев, и не соответствует видению ситуации украинской делегацией.
"За то, что его позиция, которую он высказывал, она не соответствует тактике ведения переговоров, она не соответствует идеологии украинской делегации. Поэтому президент принял это решение", - объяснил Резников.
Отвечая на вопрос о том, какие ошибки мог допустить Фокин в переговорном процессе, чиновник добавил, что до его заявлений не было никаких сомнений в участии России в конфликте на Донбассе.Читайте такжеКравчук рассказал, кто займет место скандального Фокина в ТКГ
"Я так думаю, что, как минимум, в украинской делегации до этого момента не было никакого сомнения, что идет война между Украиной и Российской Федерацией, что агрессором является РФ", - подчеркнул Алексей Резников.
Участие Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа назначил Витольда Фокина заместителем председателя делегации Киева Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
- После назначения Фокина в прессе появились публикации, которые свидетельствовали о том, что точка зрения политика в отношении российско-украинского конфликта на Донбассе может не совпадать с позицией Киева.
- Фокин дал интервью изданию Страна, в котором заявил, что согласно его личной позиции, особый статус должен быть предоставлен всем районам Донбасса – не только ОРДЛО – а амнистия должна распространяться на всех участников конфликта.
- 29 сентября на заседании комитета Рады по вопросам государственной власти Фокин сделал заявление, согласно которому во время работы в ТКГ он не увидел факта военного противостояния Украины и России.
- Президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ об его отставке из ТКГ и освобождении Фокина от исполнения обязанностей в рамках переговорной группы.