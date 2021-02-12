В Офисе президента раздумывают о партии в пару к Слуге народа - СМИ

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Дмитрий Разумков / УНИАН

В Офисе президента вышивают планы в скором времени создать еще одну политсилу ‒ партию, параллельную Слуге народа. Такую информацию со ссылкой на собственные источники озвучил портал Левый берег.

По данным журналистов, одним из референсов, скорее всего, станет политсила Наш край, которая была создана во времена президентства Петра Порошенко.

Сейчас же, чиновники Офиса президента совместно с социологами группы Рейтинг проводят ряд исследований. И уже после получения результатов будет более детальное обсуждение идеи создании новой партии

"В начале февраля 2021-го на Банковой говорят: "Слугу" никто не отменял, никто от них не отказывается, но рейтинг падает и для успешной деятельности в дальнейшем нам нужны две параллельные колонны", ‒ заявил источник из ОП.

Пока кодовое название политсилы "Новая партия Банковой". Более никакой конкретики нет.

"На выборах Володи мы четко понимали, что есть наша сильная сторона, запрос общества; понимали, что центристская ниша свободна и так далее. Сейчас ситуация изменилась ‒ нужно очень внимательно изучить обстоятельства; определиться, на какую часть электорального пирога мы можем претендовать и только тогда запускать работу", ‒ сказал источник.

К тому же, весьма сложна проблема ‒ на какой идеологической платформе будет базироваться новая партия и на какие средства будет создаваться.

"Или базироваться на идеологии "Содружества сильных регионов", или аффилировать политсилу непосредственно с Президентом, или привлекать" старые кадры", ‒ все это надо будет решить. Как и то, на какие, собственно, деньги все это запускать (ясно же, что не на свои)", ‒ подытожил источник.

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