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В "Слуге народа" предложили разорвать дипотношения с Россией из-за решения Путина

22 февраля 2022, 11:43

Признание РФ "ЛДНР" не сулит Украине ничего хорошего, уверяет нардеп.

Богдан Яременко
Богдан Яременко предложил разорвать дипотношения с РФ / УНИАН

Украина должна отреагировать на решение РФ признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса разорвав дипломатические отношения со страной-агрессором.

Такое мнение озвучил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко. В статье на "Европейской правде" он прогнозирует, что нынешнее решение не будет означать завершение напряжения на украинской границе.

"Ход заседания Совбеза РФ засвидетельствовал, что войну на Востоке Украину российская верхушка видит исключительно маленьким актом в крупной драме торгов с США. Дополнительные аргументы давления на Штаты будут нужны и дальше. Поэтому войска на украинской границе останутся. Сначала – обеспечить беспрепятственное воплощение решения о признании ОРДЛО. Далее – чтобы помочь новообразованиям реализовать их "конституции", утверждающие, что граница их территорий – это админграницы Донецкой и Луганской областей Украины", - написал Яременко.

Читайте также"Вы похоронили свое будущее": спортсменка из Луганска обратилась к землякам после признания Путиным "ЛНР"По мнению депутата, новая ситуация "потребует сверхусилий Вооруженных сил и всего народа Украины, чтобы не допустить новых территориальных потерь, и не менее серьезных усилий дипломатии, чтобы обратить поражение на победу".

Яременко отметил, что первым шагом на этом пути должен стать разрыв дипломатических отношений с РФ.

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Путин признал "ЛДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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Автор: Сергей Кущ
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Владимир Путин дипломатические отношения Богдан Яременко новости Донбасса
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