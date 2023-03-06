Венгрия призывает к "капитуляции Украины": Подоляк разнес Будапешт за пляски под дудку Путина

Венгрии, которая выступает адвокатом геноцида агрессора России против народа Украины, нужно вспомнить об уроках истории, сказал Михаил Подоляк.

Подоляк раскритиковал Венгрию за выгодную агрессору России риторику / Коллаж Офис президента, УНИАН

Заявления Венгрии о войне России против Украины ориентированы на адвокацию геноцида Москвы против украинского народа. Будапешту следует внимательно всмотреться в историю и понимать, что такой подход приводит к историческому фиаско. Венгерская риторика направлена на призыв к капитуляции Киева. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что политика Венгрии направлена на защиту агрессора и адвокацию геноцида агрессора РФ против украинского народа.

По словам чиновника, Будапешт фактически призывает Киев к капитуляции в войне, которую развязала страна-оккупант Россия против Украины.

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"Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто (Петера, главы венгерского МИД, - ред. ) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид. Но стоит внимательнее посмотреть в историю…", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Сийярто призвал к "переговорам Байдена и Путина по Украине"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента США Джо Байдена и главу агрессора России Владимира Путина к прямым переговорам для окончания войны РФ против Украины.

"Они могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом вчера… Было бы здорово, если бы американцы и россияне наконец-то поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы поскорее закончить эту войну…Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может оказаться огромной проблемой", - процитировали его Magyar Hirlap.

Премьер-министр Венгрии Орбан собрался в Киев

Как сообщил Index, глава венгерского МИД Сийярто также рассказал о том, что известный своими одиозными заявлениями по войне России с Украиной премьер-министр Виктор Орбан собрался в Киев.

"Пока уточняются технические детали подготовки к визиту. Как только они (у Орбана) увидят, что все предпосылки выполнены, визит может состояться", - подчеркнул Петер Сийярто.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстановка внутри страны-оккупанта России все более напряженная. Конфликт между Министерством обороны агрессора и главарем ЧВК Вагнера Пригожиным уже в публичной плоскости. По мнению украинского чиновника, РФ в ближайшие месяцы ждет усиленное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в России уже запущен процесс распада государства. Следует поработать над тем, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. По мнению Данилова, в стране-агрессоре есть личности, которые готовы свергнуть Путина, и ждут нужного времени, чтобы действовать.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла огромные потери на войне против Украины. Согласно его прогнозу, через 3 месяца экономика оккупантов не позволит им продолжать военную агрессию.

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