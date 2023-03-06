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Венгрия призывает к "капитуляции Украины": Подоляк разнес Будапешт за пляски под дудку Путина

6 марта 2023, 12:01
Венгрии, которая выступает адвокатом геноцида агрессора России против народа Украины, нужно вспомнить об уроках истории, сказал Михаил Подоляк.
Подоляк, Сийярто
Подоляк раскритиковал Венгрию за выгодную агрессору России риторику / Коллаж Офис президента, УНИАН

Заявления Венгрии о войне России против Украины ориентированы на адвокацию геноцида Москвы против украинского народа. Будапешту следует внимательно всмотреться в историю и понимать, что такой подход приводит к историческому фиаско. Венгерская риторика направлена на призыв к капитуляции Киева. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что политика Венгрии направлена на защиту агрессора и адвокацию геноцида агрессора РФ против украинского народа.

По словам чиновника, Будапешт фактически призывает Киев к капитуляции в войне, которую развязала страна-оккупант Россия против Украины.

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"Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто (Петера, главы венгерского МИД, - ред. ) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид. Но стоит внимательнее посмотреть в историю…", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Сийярто призвал к "переговорам Байдена и Путина по Украине"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента США Джо Байдена и главу агрессора России Владимира Путина к прямым переговорам для окончания войны РФ против Украины.

"Они могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом вчера… Было бы здорово, если бы американцы и россияне наконец-то поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы поскорее закончить эту войну…Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может оказаться огромной проблемой", - процитировали его Magyar Hirlap.

Премьер-министр Венгрии Орбан собрался в Киев

Как сообщил Index, глава венгерского МИД Сийярто также рассказал о том, что известный своими одиозными заявлениями по войне России с Украиной премьер-министр Виктор Орбан собрался в Киев.

"Пока уточняются технические детали подготовки к визиту. Как только они (у Орбана) увидят, что все предпосылки выполнены, визит может состояться", - подчеркнул Петер Сийярто.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстановка внутри страны-оккупанта России все более напряженная. Конфликт между Министерством обороны агрессора и главарем ЧВК Вагнера Пригожиным уже в публичной плоскости. По мнению украинского чиновника, РФ в ближайшие месяцы ждет усиленное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в России уже запущен процесс распада государства. Следует поработать над тем, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. По мнению Данилова, в стране-агрессоре есть личности, которые готовы свергнуть Путина, и ждут нужного времени, чтобы действовать.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла огромные потери на войне против Украины. Согласно его прогнозу, через 3 месяца экономика оккупантов не позволит им продолжать военную агрессию.

Смотрите видео ТСН - глава МИД Венгрии ездил к Лукашенко, чтобы "поговорить о мире в Украине"

В какие скандалы попадала Венгрия:

Венгрия Петер Сийярто Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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