Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

Российский министр иностранных дел обвинил Анкару якобы в "деструктивном курсе".

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Лавров в истерике из-за возвращения защитников Азовстали / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

В Украину из Турции вернулись командиры, которые руководили обороной Мариуполя и Азовстали. Кремль уже устроил истерику из-за этого. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил Турцию в "деструктивном курсе". Об этом говорится на сайте дипведомства.

Сообщается, что Лавров переговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", - говорится в сообщении.

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Командиры обороны Азовстали вернулись в Украину

Президент Владимир Зеленский 8 июля заявил, что командиры обороны Азовстали в Мариуполе Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега возвращаются в Украину. После обмена пленными между Украиной и Россией они находились в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

Вечером Зеленский и защитники Мариуполя прибыли во Львов. Там прошел брифинг с участием президента и героев. Зеленский принял участие в молебне к 500-му дню войны. Выступления президента не было.

Командир Азова Денис Прокопенко Рэдис заявил, что воины готовы вернуться на фронт.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - подчеркнул Прокопенко.

Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко заявил, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении и освобождении города.

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