Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

В Украину из Турции вернулись командиры, которые руководили обороной Мариуполя и Азовстали. Кремль уже устроил истерику из-за этого. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил Турцию в "деструктивном курсе". Об этом говорится на сайте дипведомства.
Сообщается, что Лавров переговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", - говорится в сообщении.
Командиры обороны Азовстали вернулись в Украину
Президент Владимир Зеленский 8 июля заявил, что командиры обороны Азовстали в Мариуполе Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега возвращаются в Украину. После обмена пленными между Украиной и Россией они находились в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.
Вечером Зеленский и защитники Мариуполя прибыли во Львов. Там прошел брифинг с участием президента и героев. Зеленский принял участие в молебне к 500-му дню войны. Выступления президента не было.
Командир Азова Денис Прокопенко Рэдис заявил, что воины готовы вернуться на фронт.
"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - подчеркнул Прокопенко.
Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко заявил, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении и освобождении города.
Другие новости: