Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - Резников

Резников вспомнил первые дни войны в Украине / Фото Reuters

Министр обороны Алексей Резников вспомнил первые часы украинского сопротивления полномасштабной войне и объяснил изменение позиции западных стран относительно помощи Украине.

Глава Минобороны в эфире телемарафона UAразом рассказал, что на Западе на слом сопротивления Вооруженных сил войсками РФ давали 3 суток. Однако отчаянное сопротивление украинской армии, по мнению Резникова, убедило партнеров предоставить ВСУ современное вооружение.

"Перед вторжением Запад был убежден, что мы упадем спустя 72 часа, а мы не упали. Мало того, мы не просто начали сражаться, а еще и с определенными успехами. И это тоже дало понимание, что не надо бояться дать нам современное оружие", – заявил министр.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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