Звоночек не только для Украины, но и для НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе вторжения РФ

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа / пресс-служба Офиса президента

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины является очень высокой. Политик опасается, что может осуществиться худший сценарий.

С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки", пишет Delfi.

"Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу", - отметил Науседа.

По его словам, лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".

Читайте такжеКак сдержать российскую агрессию: в МИД Украины назвали три элемента стратегии"Можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, который позволит нам чувствовать себя более защищенным. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может осуществиться и худший сценарий - военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - сказал Науседа.

Реклама

Президент Литвы подчеркнул, что реакция на агрессивные действия РФ последует незамедлительно.

"Ответ будет самым жестким вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", - резюмировал Науседа.

ЕС и США накажут Россию в случае нападения на Украину

Во время переговоров Госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем был заключен договор.

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Читайте также: