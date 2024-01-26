О ком нужно обязательно думать 27 января: 3 запрета, которые нельзя нарушать

27 января церковь отмечает день перенесения мощей Иоанна Златоуста. Он родился в семье военачальника. После смерти отца он получил хорошее образование и работал адвокатом. В 25 лет он окрестился и принял монашество. Его считают одним из величайших богословов и проповедников Христианской церкви.
Его назначили архиепископом Константинополя, где проводил реформы в церкви, осуждал роскошь и беззаконие императорского двора. Это вызвало недовольство императрицы Евдоксии и некоторых священников, обвинивших его в различных преступлениях и повлекших его изгнание. Иоанн был истощен болезнью, во время дороги под сильным дождем он умер. Его тело было перенесено в Константинополь 438 года и похоронено в церкви Святых Апостолов.
Что можно делать 27 января
- В этот день стоит готовить поминальную трапезу и вспомнить всех усопших родственников. На стол обязательно нужно поставить пирожки с разной начинкой, компот и рисовую кашу. Часть еды нужно принести на могилу.
- В этот день нужно ухаживать за домашним скотом.
- В этот день нужно затопить печь так, чтобы все дрова загорелись вместе. Тогда в семью придет благополучие, мир и счастье.
Что нельзя делать 27 января
1. Нельзя 27 января дарить и получать подарки. Это может привести к бедам и болезням.
2. Нельзя 27 января совершать покупки или подбирать что-то на улице. Это может притянуть серьезные неприятности.
3. Нельзя 27 января мыть голову. Лучше не нарушать запрет, так как предки считали, что из-за этого можно потерять здоровье.
Приметы 27 января
- Если в этот день луна белого цвета, то будут сильные холода.
- Если в этот день облака плывут против ветра, то скоро будет снегопад.
- Если в этот день собака лежит на снегу, то будет метель.
- Если звезды видно в дымке, то будет оттепель.
Вас также заинтересует:
- Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 января
- Что будет, если потеряли крестик: мольфар призывает не совершать самую большую ошибку
- Завязывайте узлы и читайте заговор: как избавиться от всех проблем одним ритуалом