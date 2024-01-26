О ком нужно обязательно думать 27 января: 3 запрета, которые нельзя нарушать

Что можно делать 27 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.

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Что нельзя делать 27 января / фото: pexels

27 января церковь отмечает день перенесения мощей Иоанна Златоуста. Он родился в семье военачальника. После смерти отца он получил хорошее образование и работал адвокатом. В 25 лет он окрестился и принял монашество. Его считают одним из величайших богословов и проповедников Христианской церкви.

Его назначили архиепископом Константинополя, где проводил реформы в церкви, осуждал роскошь и беззаконие императорского двора. Это вызвало недовольство императрицы Евдоксии и некоторых священников, обвинивших его в различных преступлениях и повлекших его изгнание. Иоанн был истощен болезнью, во время дороги под сильным дождем он умер. Его тело было перенесено в Константинополь 438 года и похоронено в церкви Святых Апостолов.

Что можно делать 27 января

В этот день стоит готовить поминальную трапезу и вспомнить всех усопших родственников. На стол обязательно нужно поставить пирожки с разной начинкой, компот и рисовую кашу. Часть еды нужно принести на могилу.

В этот день нужно ухаживать за домашним скотом.

В этот день нужно затопить печь так, чтобы все дрова загорелись вместе. Тогда в семью придет благополучие, мир и счастье.

Что нельзя делать 27 января

1. Нельзя 27 января дарить и получать подарки. Это может привести к бедам и болезням.

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2. Нельзя 27 января совершать покупки или подбирать что-то на улице. Это может притянуть серьезные неприятности.

3. Нельзя 27 января мыть голову. Лучше не нарушать запрет, так как предки считали, что из-за этого можно потерять здоровье.

Приметы 27 января

Если в этот день луна белого цвета, то будут сильные холода.

Если в этот день облака плывут против ветра, то скоро будет снегопад.

Если в этот день собака лежит на снегу, то будет метель.

Если звезды видно в дымке, то будет оттепель.

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