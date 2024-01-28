Ворвутся серьезные проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 29 января

Что можно делать 29 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут дом и семью от беды.

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Что нельзя делать 29 января / фото: pexels

29 января церковь почитает день перенесения мощей Игнатия Богоносца. Он был тем ребенком, которого Иисус Христос взял на руки и сказал, что человек должен чувствовать себя ребенком, чтобы войти в Царство Божие. Игнат стал епископом в Антиохии. Его учителями были Иоанн и Павел. Он часто помогал им в проповедях.

Игнатий пострадал за свою веру во время правления императора Траяна. Тот приказал арестовать епископа и бросить на растерзание зверям в Колизее. Верные ему люди собрали кости и похоронили в Риме. Позже их перенесли в Антиохию, где похоронили в храме на дафнийском пригороде. В 450 году мощи вновь были перенесены в новую церковь, которую построили на месте разрушенной языческой богини Фортуны. Его мощи прославились многочисленными чудесами. В середине VII века их снова перенесли в Рим в церковь святого Папы Климента.

Что можно делать 29 января

В этот день нужно просидеть дома. Предки считали, что в это время на поверхность выходят ведьмы, которые могли навлечь на людей беду и неурядицы.

В этот день нужно сварить кашу и съесть ее всей семьей, а возле дома стоит вывесить высушенный чертополох. Предки верили, что это поможет защитить дом от нечисти.

Что нельзя делать 29 января

1. Нельзя 29 января ссориться супругам. Если они лягут спать в ссоре, то конфликт затянется на долгие годы.

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2. Нельзя 29 января оставлять детские проблемы без внимания. Считается, что святой Лаврентий вступится в чистую душу.

3. Нельзя 29 января идти на неоправданные риски. Из-за этого у вас могут быть проблемы.

4. Нельзя 29 января думать о плохом. Так в жизни могут надолго затянуться неурядицы.

Приметы 29 января

Если в этот день шумит лес, то будет оттепель.

Если в этот день полный месяц, то такая погода будет и во второй половине марта.

Если в этот день холодно, то в августе будет жарко.

Если в этот день ветер, то лето будет дождливым.

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