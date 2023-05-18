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Почему 20 мая комнатные цветы могут принеси большие беды: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
18 мая 2023, 21:14 обновлено 18 мая, 21:26
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Что нельзя делать 20 мая и как привлечь удачу. Важные приметы 20 мая.
Приметы на 20 мая
Что нельзя делать 20 мая / pixabay

20 мая церковь почитает память святого Нила и Воспоминает явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница.

В этот день принято было наблюдать за ласточками и природными явлениями, чтобы определить погоду как на ближайшее время, так и на сентябрь.

Чтобы лучше изучить монашеский подвиг святой Нил со своим учеником Иннокентием примерно между 1475-1485 годами совершили паломничество, посетив Восток, Афон и Константинополь.

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Что можно делать 20 мая

  • В народе день называется купальница. С самого утра крестьяне отправлялись на речку, набирали в ведра воду и оставляли их на мостике.
  • У кого есть лошадь, стоит сегодня искупать животное. Верили, что это принесет лошадям крепкое здоровье.
  • Наши предки были уверены, что лошадь – животное, притягивающее удачу.

Что нельзя делать 20 мая

  1. Нельзя 20 мая купать чужих детей.
  2. Нельзя 20 мая оставлять детей одних в комнате. Считалось, ребенок может попасть под влияние нечистых сил.
  3. Нельзя 20 мая гадать на картах.
  4. Нельзя 20 мая сажать и пересаживать комнатные растения, в особенности те, которые находятся в спальне. Можно привлечь большие неприятности.

Приметы на 20 мая

  • Если ранние ласточки, то год будет счастливый.
  • Если ласточки высоко летают, то погода будет хорошая.
  • Если дождливый день, то к теплому сентябрю.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

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