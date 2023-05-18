Почему 20 мая комнатные цветы могут принеси большие беды: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 20 мая и как привлечь удачу. Важные приметы 20 мая.
20 мая церковь почитает память святого Нила и Воспоминает явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница.
В этот день принято было наблюдать за ласточками и природными явлениями, чтобы определить погоду как на ближайшее время, так и на сентябрь.
Чтобы лучше изучить монашеский подвиг святой Нил со своим учеником Иннокентием примерно между 1475-1485 годами совершили паломничество, посетив Восток, Афон и Константинополь.
видео дня
Что можно делать 20 мая
- В народе день называется купальница. С самого утра крестьяне отправлялись на речку, набирали в ведра воду и оставляли их на мостике.
- У кого есть лошадь, стоит сегодня искупать животное. Верили, что это принесет лошадям крепкое здоровье.
- Наши предки были уверены, что лошадь – животное, притягивающее удачу.
Что нельзя делать 20 мая
- Нельзя 20 мая купать чужих детей.
- Нельзя 20 мая оставлять детей одних в комнате. Считалось, ребенок может попасть под влияние нечистых сил.
- Нельзя 20 мая гадать на картах.
- Нельзя 20 мая сажать и пересаживать комнатные растения, в особенности те, которые находятся в спальне. Можно привлечь большие неприятности.
Приметы на 20 мая
- Если ранние ласточки, то год будет счастливый.
- Если ласточки высоко летают, то погода будет хорошая.
- Если дождливый день, то к теплому сентябрю.
Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:
Читайте также: