Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2026, 04:49
Что можно делать 13 апреля. Строгие запреты и приметы, которые притянут к вам счастье и здоровье.

Что можно узнать:

  • Почему нельзя ездить на кладбище в этот день
  • Можно ли убирать 13 апреля

В Украине началась первая Светлая неделя после большого праздника Пасхи. С 13 по 19 апреля церковь отмечает Светлую седмицу 2025. Первый понедельник после Пасхи называют Поливальным понедельником. Главред рассказал, что можно и нельзя делать в этот период.

Поливальный понедельник 13 апреля

В этот день принято навещать близких и друзей. Если вы приходите в гости к родственникам, первым в дом должен войти мужчина. С собой обычно берут паски и пасхальные яйца, а также можно порадовать хозяев небольшими символическими подарками.

У наших предков существовала любопытная традиция. Понедельник называли поливальным, потому что раньше парни обливали девушек водой, а в ответ получали крашеные яйца.

Вторник Светлой недели 14 апреля

В Светлый вторник также принято ходить в гости. В этот день уже не имеет значения, кто первым переступит порог дома. Этот вторник ещё называют "хороводницей", ведь раньше девушки водили хороводы, отсюда и происходит такое название.

Среда Светлой недели 15 апреля

В этот день принято устраивать гуляния и веселиться от души. Молодёжь собиралась большими компаниями, проводила время вместе и продолжала водить хороводы.

Четверг Светлой недели 16 апреля

Считалось, что в этот день праздник Пасхи достигает и загробного мира. В Светлый четверг, по поверьям, души умерших могут присоединяться к торжеству вместе со своими живыми родственниками.

Однако этот день принято посвящать не гуляниям, а заботам: накануне Проводов убирают могилы на кладбищах. Также в Светлый четверг устраивали смотрины — присматривались к возможным невестам и женихам.

Пятница Светлой недели 17 апреля

В этот день церковь отмечает праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В храмах совершают малое освящение воды. Считается, что если девушкам умыться холодной водой, это поможет сохранить здоровье и красоту.

Суббота Светлой недели 18 апреля

Эту субботу принято проводить в радости, весело и шумно. Можно навещать близких, ходить в гости и просто приятно отдыхать. В то же время уже разрешается возвращаться к повседневным делам: заниматься уборкой, стиркой и приготовлением еды.

Воскресенье Светлой недели 19 апреля

Этот день называют Красной горкой или Радоницким. Он открывает поминальную неделю. В это время принято посещать кладбище: зажигать свечи, приносить цветы и угощения. Также в этот день молятся об упокоении усопших родственников.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Последние новости

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

04:28

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
03:15

Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

02:25

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

Реклама
23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

22:33

Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

Реклама
19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

Реклама
14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

