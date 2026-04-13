Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Что можно узнать:
- Почему нельзя ездить на кладбище в этот день
- Можно ли убирать 13 апреля
В Украине началась первая Светлая неделя после большого праздника Пасхи. С 13 по 19 апреля церковь отмечает Светлую седмицу 2025. Первый понедельник после Пасхи называют Поливальным понедельником. Главред рассказал, что можно и нельзя делать в этот период.
Поливальный понедельник 13 апреля
В этот день принято навещать близких и друзей. Если вы приходите в гости к родственникам, первым в дом должен войти мужчина. С собой обычно берут паски и пасхальные яйца, а также можно порадовать хозяев небольшими символическими подарками.
У наших предков существовала любопытная традиция. Понедельник называли поливальным, потому что раньше парни обливали девушек водой, а в ответ получали крашеные яйца.
Вторник Светлой недели 14 апреля
В Светлый вторник также принято ходить в гости. В этот день уже не имеет значения, кто первым переступит порог дома. Этот вторник ещё называют "хороводницей", ведь раньше девушки водили хороводы, отсюда и происходит такое название.
Среда Светлой недели 15 апреля
В этот день принято устраивать гуляния и веселиться от души. Молодёжь собиралась большими компаниями, проводила время вместе и продолжала водить хороводы.
Четверг Светлой недели 16 апреля
Считалось, что в этот день праздник Пасхи достигает и загробного мира. В Светлый четверг, по поверьям, души умерших могут присоединяться к торжеству вместе со своими живыми родственниками.
Однако этот день принято посвящать не гуляниям, а заботам: накануне Проводов убирают могилы на кладбищах. Также в Светлый четверг устраивали смотрины — присматривались к возможным невестам и женихам.
Пятница Светлой недели 17 апреля
В этот день церковь отмечает праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В храмах совершают малое освящение воды. Считается, что если девушкам умыться холодной водой, это поможет сохранить здоровье и красоту.
Суббота Светлой недели 18 апреля
Эту субботу принято проводить в радости, весело и шумно. Можно навещать близких, ходить в гости и просто приятно отдыхать. В то же время уже разрешается возвращаться к повседневным делам: заниматься уборкой, стиркой и приготовлением еды.
Воскресенье Светлой недели 19 апреля
Этот день называют Красной горкой или Радоницким. Он открывает поминальную неделю. В это время принято посещать кладбище: зажигать свечи, приносить цветы и угощения. Также в этот день молятся об упокоении усопших родственников.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред