Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Что можно делать 13 апреля. Строгие запреты и приметы, которые притянут к вам счастье и здоровье.

https://glavred.info/primety/svetlaya-sedmica-2026-chto-nelzya-delat-v-pervuyu-nedelyu-posle-pashi-10756259.html Ссылка скопирована

Что можно узнать:

Почему нельзя ездить на кладбище в этот день

Можно ли убирать 13 апреля

В Украине началась первая Светлая неделя после большого праздника Пасхи. С 13 по 19 апреля церковь отмечает Светлую седмицу 2025. Первый понедельник после Пасхи называют Поливальным понедельником. Главред рассказал, что можно и нельзя делать в этот период.

Поливальный понедельник 13 апреля

В этот день принято навещать близких и друзей. Если вы приходите в гости к родственникам, первым в дом должен войти мужчина. С собой обычно берут паски и пасхальные яйца, а также можно порадовать хозяев небольшими символическими подарками.

видео дня

У наших предков существовала любопытная традиция. Понедельник называли поливальным, потому что раньше парни обливали девушек водой, а в ответ получали крашеные яйца.

Вторник Светлой недели 14 апреля

В Светлый вторник также принято ходить в гости. В этот день уже не имеет значения, кто первым переступит порог дома. Этот вторник ещё называют "хороводницей", ведь раньше девушки водили хороводы, отсюда и происходит такое название.

Среда Светлой недели 15 апреля

В этот день принято устраивать гуляния и веселиться от души. Молодёжь собиралась большими компаниями, проводила время вместе и продолжала водить хороводы.

Четверг Светлой недели 16 апреля

Считалось, что в этот день праздник Пасхи достигает и загробного мира. В Светлый четверг, по поверьям, души умерших могут присоединяться к торжеству вместе со своими живыми родственниками.

Однако этот день принято посвящать не гуляниям, а заботам: накануне Проводов убирают могилы на кладбищах. Также в Светлый четверг устраивали смотрины — присматривались к возможным невестам и женихам.

Пятница Светлой недели 17 апреля

В этот день церковь отмечает праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В храмах совершают малое освящение воды. Считается, что если девушкам умыться холодной водой, это поможет сохранить здоровье и красоту.

Суббота Светлой недели 18 апреля

Эту субботу принято проводить в радости, весело и шумно. Можно навещать близких, ходить в гости и просто приятно отдыхать. В то же время уже разрешается возвращаться к повседневным делам: заниматься уборкой, стиркой и приготовлением еды.

Воскресенье Светлой недели 19 апреля

Этот день называют Красной горкой или Радоницким. Он открывает поминальную неделю. В это время принято посещать кладбище: зажигать свечи, приносить цветы и угощения. Также в этот день молятся об упокоении усопших родственников.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред