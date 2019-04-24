Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать

Главред выяснил, какие есть нюансы при приготовлении шашлыка из свинины, курицы, говядины, баранины, телятины и индейки.
Уже с этих выходных нас ждут сначала Пасха 2019, а затем сразу же майские праздники 2019.
Для большинства – это прекрасный повод выехать на шашлыки. Хотя встречаются и те, кто готовит шашлык в духовке, то есть дома. Сразу оговоримся, что тут есть несколько вариантов: сделать шашлык в банке непосредственно в духовке или шашлык в мультиварке. Из самых простых способов – приготовить шашлык на сковороде.
Способ приготовления шашлыка, по сути, один-единственный – подвергнуть выбранное мясо термической обработке (на костре ли, в духовке или же на сковороде) и ждать, пока оно пропечется до готовности. Так что главное – не способ, главное – правильный маринад, в один голос твердят эксперты.
Чтоб получился вкусный шашлык – его нужно надо правильно мариновать.
Чаще всего маринуют шашлык с луком.
Маринад для шашлыка универсальный:
- лук репчатый — 0,5 кг из расчета на каждые 2 кг мяса, нарезают кольцами или мелко рубят — по желанию;
- свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л. из расчета на каждый 1 кг мяса;
- черный молотый перец — 1 ч. л. на 1 кило мяса;
- пряности — по вкусу: от розмарина и имбиря до смеси "Итальянские травы", чаще всего кладут чеснок, лавровый лист и базилик;
- соль — по вкусу: при этом гурманы сам маринад не солят – присаливают уже мясо непосредственно перед отправлением на огонь.
Время маринования (все зависит от качества и "старости" мяса, но обычно таймлайн такой):
- шашлык из свинины – минимум 2-3 часа, оптимально – 6-8 часов;
- шашлык из баранины – до 10-12 часов;
- шашлык из говядины – порядка 10-20 часов;
- шашлык из телятины или шашлык из курицы – как со свининой.
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Идеальный маринад от Сеничкина и шашлык из свинины
Вам понадобится:
- мясо – 2 кг,
- мед – 2 ст. л.,
- соевый соус – 3 ст. л.,
- имбирь – 30 г,
- кунжутное масло – 2 ст. л.,
- специи по вкусу.
Как готовить:
Шашлык в духовке
Вам понадобится:
- мясо – 1 кг;
- луковица – 3-4 шт.;
- томаты в собственном соку – 700 мл;
- приправа для шашлыка – 1,5 ч. л.;
- перец-по вкусу;
- соль – 1ч. л.
Как готовить:
Шашлык в банке
Таким образом можно готовить это блюдо из любого мяса, однако оптимально так готовить именно шашлык из курицы. Но можно, конечно, готовить и из "классической" свинины.
Вам понадобится:
- выбранное мясо – 1 кг;
- бекон – 200 г;
- лук – 2 шт.;
- горчица – 2 ч. л.;
- зерна клюквы – 150 г;
- сок клюквы – 100 мл;
- сок граната – 100 мл;
- зерна граната – 50 г;
- сок лимона – 1 ч. л.;
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- сметана 15% жирности – 150 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- вода – 100 мл;
- паприка – щепотка;
- соль – по вкусу.
Как готовить:
Шашлык из сома
И немного о шашлыках рыбных.