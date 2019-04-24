Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать

24 апреля 2019, 15:12

Главред выяснил, какие есть нюансы при приготовлении шашлыка из свинины, курицы, говядины, баранины, телятины и индейки.

шашлык_еда
Как выбрать мясо на шашлык и правильно его замариновать / 1zoom.ru

Уже с этих выходных нас ждут сначала Пасха 2019, а затем сразу же майские праздники 2019

Для большинства – это прекрасный повод выехать на шашлыки. Хотя встречаются и те, кто готовит шашлык в духовке, то есть дома. Сразу оговоримся, что тут есть несколько вариантов: сделать шашлык в банке непосредственно в духовке или шашлык в мультиварке. Из самых простых способов – приготовить шашлык на сковороде.

Способ приготовления шашлыка, по сути, один-единственный – подвергнуть выбранное мясо термической обработке (на костре ли, в духовке или же на сковороде) и ждать, пока оно пропечется до готовности. Так что главное – не способ, главное – правильный маринад, в один голос твердят эксперты.

Чтоб получился вкусный шашлык – его нужно надо правильно мариновать.

Чаще всего маринуют шашлык с луком.

Маринад для шашлыка универсальный:

  • лук репчатый — 0,5 кг из расчета на каждые 2 кг мяса, нарезают кольцами или мелко рубят — по желанию;
  • свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л. из расчета на каждый 1 кг мяса;
  • черный молотый перец — 1 ч. л. на 1 кило мяса;
  • пряности — по вкусу: от розмарина и имбиря до смеси "Итальянские травы", чаще всего кладут чеснок, лавровый лист и базилик;
  • соль — по вкусу: при этом гурманы сам маринад не солят – присаливают уже мясо непосредственно перед отправлением на огонь.

Время маринования (все зависит от качества и "старости" мяса, но обычно таймлайн такой):

  • шашлык из свинины – минимум 2-3 часа, оптимально – 6-8 часов;
  • шашлык из баранины – до 10-12 часов;
  • шашлык из говядины – порядка 10-20 часов;
  • шашлык из телятины или шашлык из курицы – как со свининой.

Читайте такжеИдеальный рецепт паски: когда ее печь и заговоры на деньги и любовь

Идеальный маринад от Сеничкина и шашлык из свинины

Вам понадобится:

  • мясо – 2 кг,
  • мед – 2 ст. л.,
  • соевый соус – 3 ст. л.,
  • имбирь – 30 г,
  • кунжутное масло – 2 ст. л.,
  • специи по вкусу.

Как готовить:

Шашлык в духовке

Вам понадобится:

  • мясо – 1 кг;
  • луковица – 3-4 шт.;
  • томаты в собственном соку – 700 мл;
  • приправа для шашлыка – 1,5 ч. л.;
  • перец-по вкусу;
  • соль – 1ч. л.

Как готовить:

Шашлык в банке

Таким образом можно готовить это блюдо из любого мяса, однако оптимально так готовить именно шашлык из курицы. Но можно, конечно, готовить и из "классической" свинины.

Вам понадобится:

  • выбранное мясо – 1 кг;
  • бекон – 200 г;
  • лук – 2 шт.;
  • горчица – 2 ч. л.;
  • зерна клюквы – 150 г;
  • сок клюквы – 100 мл;
  • сок граната – 100 мл;
  • зерна граната – 50 г;
  • сок лимона – 1 ч. л.;
  • черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
  • сметана 15% жирности – 150 мл;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • вода – 100 мл;
  • паприка – щепотка;
  • соль – по вкусу.

Как готовить:

Шашлык из сома

И немного о шашлыках рыбных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
майские праздники Шашлык рецепты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:17
С барского плеча: Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса
15:12
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать Видео
14:59
Выстрел в ногу: почему Порошенко зря старается умножить Зеленского на ноль
14:50
"Ждем с конвоем и наручниками": Луценко оценил желание Януковича вернуться в Украину Видео
14:37
У Путина заинтересовались позицией Зеленского по арестованным в Украине россиянам Видео
14:19
В Индонезии от переутомления на выборах умерли более 130 человек Видео
14:11
Нефтяная удавка от РФ: эксперты рассказали, насколько вырастут цены на бензин и газ в Украине Видео
13:51
Парубий рассказал, при каких условиях запустит свою отставку
13:22
"В Кремле будут улыбаться": политолог рассказал, как Путин может заманить Зеленского в ловушку Видео
13:22
Секретность изобретений: Украина вышла из еще одного соглашения с Россией и странами СНГ Видео
13:00
Эксперты объяснили, как и зачем Гройсман "подложит свинью" Порошенко
12:57
Трамп и Пенс "с нетерпением" ждут начала работы с Зеленским Видео
12:23
У Зеленского потребовали от Нафтогаза, Кабмина и МВФ снизить украинцам цены на газ Видео
11:57
Стало известно, когда Зеленский в последний раз предстанет в роли шоумена Видео
11:50
Мог ли Порошенко победить Зеленского? мнение
11:46
"Еврей во главе украинских фашистов": чешские СМИ угодили в скандал из-за статьи о Зеленском Видео
11:26
Глава Одесской полиции решил уйти в отставку Видео
11:14
Динамо - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров
11:10
Сбить еще до взлета: в Раде собрались ограничить полномочия Зеленского, важные нюансы Видео
10:50
Пасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный кулич Видео
10:48
"Сколько, бл*ть, можно?": Maruv жестко обматерила МАУ за кражу вещей из ее багажа Видео
10:44
Разочарования не будет: три вещи, которые надо сделать Зеленскому мнение
10:31
Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху Видео
10:27
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде: опубликованы фото и видео Видео
09:59
"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем Видео
09:45
Российская оппозиционерка пояснила, почему Зеленский как президент Украины пугает Кремль
09:31
"Страшное восковое чудище без возраста": Анжелика Варум шокирована своим лицом
09:18
В Кремле от Зеленского ждут первого шага мнение
09:13
Российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой
09:10
Международный день секретаря 2019 – открытки и тексты Фото Видео
08:20
Как Минкульт, спасая Нотр-Дам, плюнул на украинскую культуру мнение
08:04
Серьезный бизнес: на OLX начали торговать автографами Зеленского
08:02
Молодой боец: с кем Гройсман собрался идти в Раду и как он спутает карты Порошенко
07:38
Политолог оценил шансы Порошенко стать премьер-министром
07:31
"Неумолимо рвало на Родину": Янукович воспылал желанием вернуться в Украину
07:15
Нефтяной кризис: что будет с ценами на бензин и газ и где Украина может найти альтернативные источники
06:57
В Кремле готовы сделать Зеленскому уступки, чтобы потом выставить длинный счет мнение
06:43
Украшение пасхи: как украсить пасху своими руками Видео
06:37
Великая среда Страстной недели 2019: заговор на любовь и семейное счастье Видео
06:15
Сотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире
05:45
Доктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка Видео
05:01
"Противно смотреть": Анна Семенович шокировала сеть располневшим видом
04:30
ФБР выложило в сеть рассекреченные документы о бегстве и последних годах Гитлера
03:21
Ученые рассказали, чем именно опасно воздержание от секса для людей
02:40
Диетолог назвала самую большую проблему при похудении Видео
02:08
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
01:11
"Как перестать смотреть?": Тина Кароль покорила сеть "огненным" декольте
00:40
Кардиологи изменили нормы традиционного артериального давления
00:08
Обвиняемый в сепаратизме дуэт Кролики дал концерт в Украине
23 апреля, вторник
23:43
Россия сменила тон по освобождению моряков – Зеркаль Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться