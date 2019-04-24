Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать

Как выбрать мясо на шашлык и правильно его замариновать / 1zoom.ru

Уже с этих выходных нас ждут сначала Пасха 2019, а затем сразу же майские праздники 2019.

Для большинства – это прекрасный повод выехать на шашлыки. Хотя встречаются и те, кто готовит шашлык в духовке, то есть дома. Сразу оговоримся, что тут есть несколько вариантов: сделать шашлык в банке непосредственно в духовке или шашлык в мультиварке. Из самых простых способов – приготовить шашлык на сковороде.

Способ приготовления шашлыка, по сути, один-единственный – подвергнуть выбранное мясо термической обработке (на костре ли, в духовке или же на сковороде) и ждать, пока оно пропечется до готовности. Так что главное – не способ, главное – правильный маринад, в один голос твердят эксперты.

Чтоб получился вкусный шашлык – его нужно надо правильно мариновать.

Чаще всего маринуют шашлык с луком.

Маринад для шашлыка универсальный:

лук репчатый — 0,5 кг из расчета на каждые 2 кг мяса, нарезают кольцами или мелко рубят — по желанию;

свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л. из расчета на каждый 1 кг мяса;

черный молотый перец — 1 ч. л. на 1 кило мяса;

пряности — по вкусу: от розмарина и имбиря до смеси "Итальянские травы", чаще всего кладут чеснок, лавровый лист и базилик;

соль — по вкусу: при этом гурманы сам маринад не солят – присаливают уже мясо непосредственно перед отправлением на огонь.

Время маринования (все зависит от качества и "старости" мяса, но обычно таймлайн такой):

шашлык из свинины – минимум 2-3 часа, оптимально – 6-8 часов;

шашлык из баранины – до 10-12 часов;

шашлык из говядины – порядка 10-20 часов;

шашлык из телятины или шашлык из курицы – как со свининой.

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Идеальный маринад от Сеничкина и шашлык из свинины

Вам понадобится:

мясо – 2 кг,

мед – 2 ст. л.,

соевый соус – 3 ст. л.,

имбирь – 30 г,

кунжутное масло – 2 ст. л.,

специи по вкусу.

Как готовить:

Шашлык в духовке

Вам понадобится:

мясо – 1 кг;

луковица – 3-4 шт.;

томаты в собственном соку – 700 мл;

приправа для шашлыка – 1,5 ч. л.;

перец-по вкусу;

соль – 1ч. л.

Как готовить:

Шашлык в банке

Таким образом можно готовить это блюдо из любого мяса, однако оптимально так готовить именно шашлык из курицы. Но можно, конечно, готовить и из "классической" свинины.

Вам понадобится:

выбранное мясо – 1 кг;

бекон – 200 г;

лук – 2 шт.;

горчица – 2 ч. л.;

зерна клюквы – 150 г;

сок клюквы – 100 мл;

сок граната – 100 мл;

зерна граната – 50 г;

сок лимона – 1 ч. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

сметана 15% жирности – 150 мл;

чеснок – 2 зубчика;

вода – 100 мл;

паприка – щепотка;

соль – по вкусу.

Как готовить:

Шашлык из сома

И немного о шашлыках рыбных.