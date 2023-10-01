Таким десертом не наесться: простой рецепт синабонов с яблоками и корицей для особого завтрака

Делимся тем, как приготовить глазурь для синабонов и рассказываем, как приготовить начинку.

https://glavred.info/recipes/baking/dessert-pastries/takim-desertom-ne-naestsya-prostoy-recept-sinabonov-s-yablokami-i-koricey-dlya-osobogo-zavtraka-10504774.html Ссылка скопирована

На улице уже становится прохладно, поэтому самое время готовить непревзойденные осенние десерты, например, синабоны с яблоками и корицей. Эта выпечка станет идеальной парой к чаю. Рассказываем, что нужно на синабоны и как их приготовить.

Булочки синабоны - рецепт

Ингредиенты

Для теста:

450 г муки,

200 мл молока,

25 г свежих дрожжей (или 8 г сухих),

1 яйцо,

50 г сливочного масла,

30 г сахара,

10 г ванильного сахара,

1/3 чл соли.

Для начинки:

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600 г яблок + 2 ст. л сахара + 20 г сливочного масла,

80 г сливочного масла,

80 г сахара,

1 ст. л корицы.

Для крема-заливки:

200 г крем-сыра,

2 ст. л сахарной пудры,

2 ст. л молока.

Приготовление

Для теста сначала приготовим опару - в теплое молоко добавляем 1 ст. л сахара, 2 ст. л муки и дрожжи, перемешиваем, накрываем и отставляем на 15 минут. В отдельной миске соединяем яйцо, соль, сахар, ванильный сахар и немного взбиваем. Вливаем растопленное масло, добавляем опару, перемешиваем.

Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Вымешивать нужно 5-10 мин до мягкого эластичного состояния. Формируем из теста шарик, перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем и оставляем подходить в теплом месте на 1-2 часа.

Для начинки яблоки нарезаем небольшим кубиком и тушим на сливочном масле ~ 5 мин до испарения влаги, сахар добавляем по вкусу. При необходимости добавьте 1 ст. л крахмала, чтобы не было лишней жидкости. Готовое тесто раскатываем в прямоугольник ~40*50 см, смазываем мягким маслом и посыпаем сахаром с корицей.

Выкладываем яблоки, закручиваем в рулет и защипываем края. С помощью нитки делим на одинаковые булочки (от 8 до 12 шт). Перекладываем в форму с пергаментом, накрываем и оставляем на 30-40 минут подойти.

Выпекаем 180° С 30-40 минут.

Для крема смешиваем все ингредиенты и смазываем еще теплые булочки.

Смотрите, сколько времени выпекать синабоны:

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