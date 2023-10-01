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Таким десертом не наесться: простой рецепт синабонов с яблоками и корицей для особого завтрака

Лидия Неплях
1 октября 2023, 08:31 обновлено 1 октября, 08:31
Делимся тем, как приготовить глазурь для синабонов и рассказываем, как приготовить начинку.
Время приготоления Время приготовления: 110 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Американская

На улице уже становится прохладно, поэтому самое время готовить непревзойденные осенние десерты, например, синабоны с яблоками и корицей. Эта выпечка станет идеальной парой к чаю. Рассказываем, что нужно на синабоны и как их приготовить.

Булочки синабоны - рецепт

Ингредиенты

Для теста:

  • 450 г муки,
  • 200 мл молока,
  • 25 г свежих дрожжей (или 8 г сухих),
  • 1 яйцо,
  • 50 г сливочного масла,
  • 30 г сахара,
  • 10 г ванильного сахара,
  • 1/3 чл соли.

Для начинки:

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  • 600 г яблок + 2 ст. л сахара + 20 г сливочного масла,
  • 80 г сливочного масла,
  • 80 г сахара,
  • 1 ст. л корицы.

Для крема-заливки:

  • 200 г крем-сыра,
  • 2 ст. л сахарной пудры,
  • 2 ст. л молока.

Приготовление

Для теста сначала приготовим опару - в теплое молоко добавляем 1 ст. л сахара, 2 ст. л муки и дрожжи, перемешиваем, накрываем и отставляем на 15 минут. В отдельной миске соединяем яйцо, соль, сахар, ванильный сахар и немного взбиваем. Вливаем растопленное масло, добавляем опару, перемешиваем.

Постепенно всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Вымешивать нужно 5-10 мин до мягкого эластичного состояния. Формируем из теста шарик, перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем и оставляем подходить в теплом месте на 1-2 часа.

Для начинки яблоки нарезаем небольшим кубиком и тушим на сливочном масле ~ 5 мин до испарения влаги, сахар добавляем по вкусу. При необходимости добавьте 1 ст. л крахмала, чтобы не было лишней жидкости. Готовое тесто раскатываем в прямоугольник ~40*50 см, смазываем мягким маслом и посыпаем сахаром с корицей.

Выкладываем яблоки, закручиваем в рулет и защипываем края. С помощью нитки делим на одинаковые булочки (от 8 до 12 шт). Перекладываем в форму с пергаментом, накрываем и оставляем на 30-40 минут подойти.

Выпекаем 180° С 30-40 минут.

Для крема смешиваем все ингредиенты и смазываем еще теплые булочки.

Смотрите, сколько времени выпекать синабоны:

@baking.and.more4u Сінабони з яблуками та корицею ✨ ?ІНГРЕДІЄНТИ ✅Для тіста • 450 г борошна • 200 мл молока • 25 г свіжих дріжджів (або 8 г сухих), у мене від @Львівські дріжджі • 1 яйце • 50 г вершкового масла • 30 г цукру • 10 г ванільного цукру • 1/3 чл солі ✅Для начинки • 600 г яблук + 2 стл цукру + 20 г вершкового масла • 80 г вершкового масла • 80 г цукру • 1 стл кориці ✅Для крему • 200 г крем-сиру • 2 стл цукрової пудри • 2 стл молока ?ПРИГОТУВАННЯ Для тіста спершу приготуємо опару - до теплого молочка додаємо 1 стл цукру, 2 стл борошна та дріжджі, перемішуємо, накриваємо та відставляємо на 15 хв. В окремій мисці зʼєднуємо яйце, сіль, цукор, ванільний цукор і трішки збиваємо. Вливаємо розтоплене масло, додаємо опару, перемішуємо. Поступово всипаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Вимішувати потрібно 5-10 хв до мʼякого еластичного стану. Формуємо з тіста кулю, перекладаємо в миску змащену олією, накриваємо та залишаємо підходити в теплому місці на 1-2 год. Для начинки яблука нарізаємо невеликим кубиком та тушкуємо на вершковому маслі ~5 хв до випаровування вологи, цукор додаємо за смаком. За необхідності додайте 1 стл крохмалю, щоб не було зайвої рідини. Готове тісто розкочуємо в прямокутник ~40*50 см, змащуємо мʼяким маслом і посипаємо цукром з корицею. Викладаємо яблука, закручуємо в рулет і защіпуємо краї. За допомогою нитки ділимо на однакові булочки (від 8 до 12 шт). Перекладаємо у форму з пергаментом, накриваємо та залишаємо на 30-40 хв підійти. Випікаємо 180С 30-40 хв. Для крему змішуємо всі інгредієнти та змащуємо іще теплі булочки. Смачного ? #рецепт ##львівськідріжджі#сінабони#сінабонирецепт#сінабонизяблуками#рецептсінабонів#сінабонизкорицею#сінабон#сінабонрецепт#булочкисінабон#випічка#випічкавдома#домашнявипічка#сінабони?#рецептвипічки#солодкавипічка#випічказяблуками#випічказкорицею#яблучнавипічка#яблучнаначинка#кулінарія#кулінарнийблог#фудблог#фудблогер#фудблогукраїна#фудблогукраїнською♬ Minimalist simple bossa nova guitar performance - C_O

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