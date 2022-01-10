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Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечер

10 января 2022, 15:13

Готовим вкуснейшее меню на Щедрый вечер и Старый Новый год 2022.

Старый Новый год
Старый Новый год меню и рецепты / goodfon.ru

Каждый год в Украине 13 января отмечают большой праздник Маланки и Щедрый вечер. Это давние традиции провожать старый год и накрывать щедрый стол.

Уже на следующий день, 14 января, отмечают праздник Василия и Старый Новый год. В этот день вся семья должна приготовить вкусный пирог, а хозяйки налепить вареники с сюрпризом.

Мы расскажем меню и основные блюда, которые должны стоять на столе в Щедрый вечер 13 января.

По давней примете, чем богаче будет стол в Щедрый вечер, тем успешнее будет год для каждой семьи.

Что должно быть на столе в Щедрый вечер - меню

  • Богатая кутья - это символ богатства и процветания всей семьи.
  • Узвар - этот напиток приносить здоровье каждому.
  • Борщ с булочками - это традиционное блюдо, которое готовят в Щедрый вечер исключительно хозяйки.
  • Пироги готовят всей семьей, чтобы год был богатым и плодотворным.
  • Вареники - это блюдо готовят хозяйки, чтобы спрятать туда счастливые знаки. Кому попадется монетка, тот будет богат весь год.
  • Холодец варили обязательно из свинины, ведь Василий покровитель свиноводов.
  • Мясные блюда - желательно приготовить несколько блюд из свинины. Хозяйки запекали и тушили свинину с грибами.

Чтобы весь год был счастливым, хозяйки должны приготовить вареники. В них стоит запрятать "сюрприз" для гостей, который имеет свое значение.

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Как гадали по вареникам на Старый новый год:

  • Попалась мука - это к мукам,
  • Попалась фасоль - скоро будут дети,
  • Попалась пуговица - вскоре будет крупная покупка,
  • Попался сахар - к счастливому год,
  • Попалась соль - к трудному периоду,
  • Попался перец - к неожиданностям,
  • Попалась веревочка - ждет дальняя дорога,
  • Попалась копеечка - к большой финансовой прибыли.

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Вкуснейший пирог на Щедрый вечер - рецепт

пирог
Вкусный пирог на Старый Новый год 2022 / goodfon.ru

Вам понадобится:

  • Слоеное тесто
  • Филе куриное -1 штука
  • Рис для суши - 120 грамм
  • Грибы - 300 грамм
  • Яйца - 3 штуки
  • Лук
  • Сливки
  • Укроп, петрушка

Хорошо промыть мясо и отварить до готовности. Порезать на кубики и отложить.

В это время хорошо промыть рис под проточной водой, раз 5, и варим 15 минут.

2 яйца отварить, примерно 7 минут. Одно сырое оставить.

Лук и грибы чистим, нарезаем мелко и обжариваем 10 минут до золотистого цвета.

Яйца почистить и порезать на кубики.

Соединяем рис, курицу, яйца, грибы и лук.

Мелко порубить петрушку и укроп и добавить к начинке на пирог.

В форме для запекания, желательно круглой, делаем из теста высокие бортики и выкладываем всю начинку.

Заливаем все сливками, и вторым слоем аккуратно закрываем верх пирога.

Желток отделить от белка. Белок можно оставить для других блюд, а желтком смазать верх и края пирога.

Разогреть духовку до 180 градусов и печем пирог примерно 50 минут.

Когда корочка станет румяной, выключаем духовку и даем постоять еще 5 минут.

Смотрите также рецепт кутьи на Щедрый вечер

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