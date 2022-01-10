Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечер

Старый Новый год меню и рецепты / goodfon.ru

Каждый год в Украине 13 января отмечают большой праздник Маланки и Щедрый вечер. Это давние традиции провожать старый год и накрывать щедрый стол.

Уже на следующий день, 14 января, отмечают праздник Василия и Старый Новый год. В этот день вся семья должна приготовить вкусный пирог, а хозяйки налепить вареники с сюрпризом.

Мы расскажем меню и основные блюда, которые должны стоять на столе в Щедрый вечер 13 января.

По давней примете, чем богаче будет стол в Щедрый вечер, тем успешнее будет год для каждой семьи.

Что должно быть на столе в Щедрый вечер - меню

Богатая кутья - это символ богатства и процветания всей семьи.

- это символ богатства и процветания всей семьи. Узвар - этот напиток приносить здоровье каждому.

- этот напиток приносить здоровье каждому. Борщ с булочками - это традиционное блюдо, которое готовят в Щедрый вечер исключительно хозяйки.

- это традиционное блюдо, которое готовят в Щедрый вечер исключительно хозяйки. Пироги готовят всей семьей, чтобы год был богатым и плодотворным.

готовят всей семьей, чтобы год был богатым и плодотворным. Вареники - это блюдо готовят хозяйки, чтобы спрятать туда счастливые знаки. Кому попадется монетка, тот будет богат весь год.

- это блюдо готовят хозяйки, чтобы спрятать туда счастливые знаки. Кому попадется монетка, тот будет богат весь год. Холодец варили обязательно из свинины, ведь Василий покровитель свиноводов.

варили обязательно из свинины, ведь Василий покровитель свиноводов. Мясные блюда - желательно приготовить несколько блюд из свинины. Хозяйки запекали и тушили свинину с грибами.

Чтобы весь год был счастливым, хозяйки должны приготовить вареники. В них стоит запрятать "сюрприз" для гостей, который имеет свое значение.

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Как гадали по вареникам на Старый новый год:

Попалась мука - это к мукам,

Попалась фасоль - скоро будут дети,

Попалась пуговица - вскоре будет крупная покупка,

Попался сахар - к счастливому год,

Попалась соль - к трудному периоду,

Попался перец - к неожиданностям,

Попалась веревочка - ждет дальняя дорога,

Попалась копеечка - к большой финансовой прибыли.

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Вкуснейший пирог на Щедрый вечер - рецепт

Вкусный пирог на Старый Новый год 2022 / goodfon.ru

Вам понадобится:

Слоеное тесто

Филе куриное -1 штука

Рис для суши - 120 грамм

Грибы - 300 грамм

Яйца - 3 штуки

Лук

Сливки

Укроп, петрушка

Хорошо промыть мясо и отварить до готовности. Порезать на кубики и отложить.

В это время хорошо промыть рис под проточной водой, раз 5, и варим 15 минут.

2 яйца отварить, примерно 7 минут. Одно сырое оставить.

Лук и грибы чистим, нарезаем мелко и обжариваем 10 минут до золотистого цвета.

Яйца почистить и порезать на кубики.

Соединяем рис, курицу, яйца, грибы и лук.

Мелко порубить петрушку и укроп и добавить к начинке на пирог.

В форме для запекания, желательно круглой, делаем из теста высокие бортики и выкладываем всю начинку.

Заливаем все сливками, и вторым слоем аккуратно закрываем верх пирога.

Желток отделить от белка. Белок можно оставить для других блюд, а желтком смазать верх и края пирога.

Разогреть духовку до 180 градусов и печем пирог примерно 50 минут.

Когда корочка станет румяной, выключаем духовку и даем постоять еще 5 минут.

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