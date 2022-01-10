Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечер

Готовим вкуснейшее меню на Щедрый вечер и Старый Новый год 2022.
Каждый год в Украине 13 января отмечают большой праздник Маланки и Щедрый вечер. Это давние традиции провожать старый год и накрывать щедрый стол.
Уже на следующий день, 14 января, отмечают праздник Василия и Старый Новый год. В этот день вся семья должна приготовить вкусный пирог, а хозяйки налепить вареники с сюрпризом.
Мы расскажем меню и основные блюда, которые должны стоять на столе в Щедрый вечер 13 января.
По давней примете, чем богаче будет стол в Щедрый вечер, тем успешнее будет год для каждой семьи.
Что должно быть на столе в Щедрый вечер - меню
- Богатая кутья - это символ богатства и процветания всей семьи.
- Узвар - этот напиток приносить здоровье каждому.
- Борщ с булочками - это традиционное блюдо, которое готовят в Щедрый вечер исключительно хозяйки.
- Пироги готовят всей семьей, чтобы год был богатым и плодотворным.
- Вареники - это блюдо готовят хозяйки, чтобы спрятать туда счастливые знаки. Кому попадется монетка, тот будет богат весь год.
- Холодец варили обязательно из свинины, ведь Василий покровитель свиноводов.
- Мясные блюда - желательно приготовить несколько блюд из свинины. Хозяйки запекали и тушили свинину с грибами.
Чтобы весь год был счастливым, хозяйки должны приготовить вареники. В них стоит запрятать "сюрприз" для гостей, который имеет свое значение.
Как гадали по вареникам на Старый новый год:
- Попалась мука - это к мукам,
- Попалась фасоль - скоро будут дети,
- Попалась пуговица - вскоре будет крупная покупка,
- Попался сахар - к счастливому год,
- Попалась соль - к трудному периоду,
- Попался перец - к неожиданностям,
- Попалась веревочка - ждет дальняя дорога,
- Попалась копеечка - к большой финансовой прибыли.
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Вкуснейший пирог на Щедрый вечер - рецепт
Вам понадобится:
- Слоеное тесто
- Филе куриное -1 штука
- Рис для суши - 120 грамм
- Грибы - 300 грамм
- Яйца - 3 штуки
- Лук
- Сливки
- Укроп, петрушка
Хорошо промыть мясо и отварить до готовности. Порезать на кубики и отложить.
В это время хорошо промыть рис под проточной водой, раз 5, и варим 15 минут.
2 яйца отварить, примерно 7 минут. Одно сырое оставить.
Лук и грибы чистим, нарезаем мелко и обжариваем 10 минут до золотистого цвета.
Яйца почистить и порезать на кубики.
Соединяем рис, курицу, яйца, грибы и лук.
Мелко порубить петрушку и укроп и добавить к начинке на пирог.
В форме для запекания, желательно круглой, делаем из теста высокие бортики и выкладываем всю начинку.
Заливаем все сливками, и вторым слоем аккуратно закрываем верх пирога.
Желток отделить от белка. Белок можно оставить для других блюд, а желтком смазать верх и края пирога.
Разогреть духовку до 180 градусов и печем пирог примерно 50 минут.
Когда корочка станет румяной, выключаем духовку и даем постоять еще 5 минут.
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