Это самая ходовая закуска, которую сметают со стола за 2 минуты: рецепт изумительного блюда

Ваши гости вот-вот постучат в дверь, а вы не знаете чем их удивить, тогда готовит закуску из пекинской капусты с нами.
Восхитительный рецепт закуски за 5 минут, которую моментально разбирают со стола и просят еще.
Закуска за 5 минут на праздничный стол - быстрый рецепт из капусты
Вам понадобится:
- Пекинская капуста - 1 шт
- Твердый сыр - 200 гр
- Творожный сыр - 300 гр
- Сметана или греческий йогурт - 200 гр
- Огурец - 1 шт
- Уксус - 2 ч.л
- Соль - 1 ч.л
- Оливковое масло
- Чеснок - по вкусу
Огурцы помыть и натереть на крупной терке.
В глубокую тарелку смешать сливочный сыр, сметану или йогурт, огурцы, соль, перец по вкусу, оливковое масло 1 чайная ложка. Также добавляем чеснок по вкусу.
Хорошо перемешать массу для закуски силиконовой лопаткой.
Некрасивые или поломанные листья капусты убрать.
Пекинскую капусту разобрать на листья, и удалить твердую часть. Если любите, можно листья капусты промыть и просушить на бумажном полотенце.
Твердый сыр натереть на крупной терке и отправить к соусу цацики. Хорошо перемешиваем.
Вкуснейший цацики заворачиваем в листочек пекинской капусты и выложить на блюдо.
Смешать прованские травы или итальянские, немного оливкового масла и уксус. Полить вкуснейшую закуску из пекинской капусты и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску из Греции:
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