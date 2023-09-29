Это самая ходовая закуска, которую сметают со стола за 2 минуты: рецепт изумительного блюда

Готовим вкуснейшую закуску за 5 минут. Рецепт настолько вкусный, что невозможно становиться.

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Очень вкусная закуска из Греции / Коллаж Главред, фото depositphotos.com, скриншот с видео

Ваши гости вот-вот постучат в дверь, а вы не знаете чем их удивить, тогда готовит закуску из пекинской капусты с нами.

Восхитительный рецепт закуски за 5 минут, которую моментально разбирают со стола и просят еще.

Закуска за 5 минут на праздничный стол - быстрый рецепт из капусты

Вам понадобится:

Пекинская капуста - 1 шт

Твердый сыр - 200 гр

Творожный сыр - 300 гр

Сметана или греческий йогурт - 200 гр

Огурец - 1 шт

Уксус - 2 ч.л

Соль - 1 ч.л

Оливковое масло

Чеснок - по вкусу

Огурцы помыть и натереть на крупной терке.

В глубокую тарелку смешать сливочный сыр, сметану или йогурт, огурцы, соль, перец по вкусу, оливковое масло 1 чайная ложка. Также добавляем чеснок по вкусу.

Хорошо перемешать массу для закуски силиконовой лопаткой.

Некрасивые или поломанные листья капусты убрать.

Пекинскую капусту разобрать на листья, и удалить твердую часть. Если любите, можно листья капусты промыть и просушить на бумажном полотенце.

Как готовить закуску из Греции за 5 минут / скриншот с видео

Твердый сыр натереть на крупной терке и отправить к соусу цацики. Хорошо перемешиваем.

Вкуснейший цацики заворачиваем в листочек пекинской капусты и выложить на блюдо.

Греческий соус цацики рецепт / скриншот с видео

Смешать прованские травы или итальянские, немного оливкового масла и уксус. Полить вкуснейшую закуску из пекинской капусты и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску из Греции:

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