Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

Самая легкая и вкусная закуска, которой можно удивить близких, это идеально приготовленные тарталетки. Сегодня расскажем вам 2 рецепта приготовления изумительного блюда.
Салат в тарталетка - это изящно, вкусно и очень легко.
Салат в тарталетках - рецепт
Вам понадобится:
- Сыр - 100 гр
- Ветчина - 100 гр
- Помидор - 1 шт
- Майонез или греческий йогурт
Нарезать сыр и ветчину кубиками.
Помидоры помыть, порезать кубиками и добавить к сыру и ветчине.
Немного салат посолить по вкусу.
Заправить майонезом или легким греческим йогуртом.
Выложить готовый салат в тарталетки и украсить веточками зеленого лука.
Салат Грибная корзинка в тарталетках - рецепт
Вам понадобится:
- Сыр - 120 гр
- Огурец - 1 шт
- Копченое филе - 200 гр
- Грибы - 120 гр
- Помидор - 1 шт
- Майонез
С грибов слить всю жидкость, порезать кубиками и переложить в глубокую тарелку.
Копченое куриное филе порезать небольшимим кубиками.
Огурец помыть, почистить от кожуры и также нарезать кубиками.
Следом порезать помидор и сыр.
Смешать все ингредиенты, солить салат не нужно.
Заправить салат Грибная корзинка легким майонезом и переложить в тарталетки.
Все ингредиенты нужно нарезать мелким кубиком, добавить майонез и заправить салат. Выложить готовый салат и украсить тарталетки веточками укропа.
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