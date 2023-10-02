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Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

Мария Тупик
2 октября 2023, 15:56 обновлено 2 октября, 16:01
Самые вкусные начинки для тарталеток. Как приготовить салат Грибная корзинка рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Вкуснейший рецепт салата в тарталетках рецепт
Вкуснейший рецепт салата в тарталетках рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Самая легкая и вкусная закуска, которой можно удивить близких, это идеально приготовленные тарталетки. Сегодня расскажем вам 2 рецепта приготовления изумительного блюда.

Салат в тарталетка - это изящно, вкусно и очень легко.

Салат в тарталетках - рецепт

Вам понадобится:

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  • Сыр - 100 гр
  • Ветчина - 100 гр
  • Помидор - 1 шт
  • Майонез или греческий йогурт

Нарезать сыр и ветчину кубиками.

Помидоры помыть, порезать кубиками и добавить к сыру и ветчине.

Немного салат посолить по вкусу.

Заправить майонезом или легким греческим йогуртом.

Выложить готовый салат в тарталетки и украсить веточками зеленого лука.

Начинка для тарталеток рецепт
Начинка для тарталеток рецепт / depositphotos.com/ua

Салат Грибная корзинка в тарталетках - рецепт

Вам понадобится:

  • Сыр - 120 гр
  • Огурец - 1 шт
  • Копченое филе - 200 гр
  • Грибы - 120 гр
  • Помидор - 1 шт
  • Майонез

С грибов слить всю жидкость, порезать кубиками и переложить в глубокую тарелку.

Копченое куриное филе порезать небольшимим кубиками.

Огурец помыть, почистить от кожуры и также нарезать кубиками.

Следом порезать помидор и сыр.

Смешать все ингредиенты, солить салат не нужно.

Заправить салат Грибная корзинка легким майонезом и переложить в тарталетки.

Все ингредиенты нужно нарезать мелким кубиком, добавить майонез и заправить салат. Выложить готовый салат и украсить тарталетки веточками укропа.

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