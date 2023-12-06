Это самая вкусная закуска на Новый год 2024: безумный рецепт от которого все ахнут

Очень вкусный слоеный торт на Новый год 2024. Рецепт закуски, которая покорит всех.

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Невероятно вкусный закусочный торт на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

А вы знали, что это самый вкусный и лучший закусочный торт на праздники. Невероятное сочетание ингредиентов восхитит всех.

Попробуйте приготовить такую закуску на Новый год 2024. Уверены, вы точно не пожалеете.

Такой рецепт закусочного торта будут просить все.

Самая вкусная закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Слоеное тесто - 400 гр

Сыр твердый - 200 гр

Тунец - 1 банка

Яйца - 4 шт

Чеснок - по вкусу

Майонез - 5 столовых ложек

Укроп

Яйца помыть, отварить до готовности и остудить.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Разделить слоеное тесто на 2 части. Желательно на квадраты.

Переложить на противень с пергаментом. Выпекать 20 минут. Разделить коржи, чтобы получилось 4 шт.

Смешать майонез, мелко порезанный укроп и выдавить 2 зубчика чеснока по вкусу.

Слоеный торт на Новый год 2024 рецепт / скриншот

Первый корж смазываем соусом из майонеза. Натереть на крупной или средней терке сыр. Посыпать корж.

Второй слой смазать майонезом и открыть баночку тунца. Слить все масло, аккуратно тунец размять вилкой и уложить вторым слоем.

Очень вкусный слоеный торт на Новый год рецепт / скриншот

Переложить 3 корж и вновь смазать майонезом. Яйца почистить, натереть на мелкой терке и посыпать обильно корж.

Четвертый корж смазываем майонезом, посыпаем крошкой, которая осталась от выпекания слоеного теста и отправляем в холодильник для пропитки на несколько часов.

Вкуснейший слоеный закусочный торт рецепт / скриншот

Смотрите другой рецепт, как готовить слоеный торт из теста на Новый год 2024:

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