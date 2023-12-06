Это самая вкусная закуска на Новый год 2024: безумный рецепт от которого все ахнут

А вы знали, что это самый вкусный и лучший закусочный торт на праздники. Невероятное сочетание ингредиентов восхитит всех.
Попробуйте приготовить такую закуску на Новый год 2024. Уверены, вы точно не пожалеете.
Такой рецепт закусочного торта будут просить все.
Самая вкусная закуска на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Слоеное тесто - 400 гр
- Сыр твердый - 200 гр
- Тунец - 1 банка
- Яйца - 4 шт
- Чеснок - по вкусу
- Майонез - 5 столовых ложек
- Укроп
Яйца помыть, отварить до готовности и остудить.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Разделить слоеное тесто на 2 части. Желательно на квадраты.
Переложить на противень с пергаментом. Выпекать 20 минут. Разделить коржи, чтобы получилось 4 шт.
Смешать майонез, мелко порезанный укроп и выдавить 2 зубчика чеснока по вкусу.
Первый корж смазываем соусом из майонеза. Натереть на крупной или средней терке сыр. Посыпать корж.
Второй слой смазать майонезом и открыть баночку тунца. Слить все масло, аккуратно тунец размять вилкой и уложить вторым слоем.
Переложить 3 корж и вновь смазать майонезом. Яйца почистить, натереть на мелкой терке и посыпать обильно корж.
Четвертый корж смазываем майонезом, посыпаем крошкой, которая осталась от выпекания слоеного теста и отправляем в холодильник для пропитки на несколько часов.
Смотрите другой рецепт, как готовить слоеный торт из теста на Новый год 2024:
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